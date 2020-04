Adieu à l’écrivain Rubem Fonseca

Mexico.— Ce mercredi dans un hôpital de Rio de Janeiro, l’écrivain est décédé Rubem Fonseca (Brésil, 1925) à 94 ans.

Il était l’un des écrivains brésiliens contemporains les plus importants, auteur de grandes publications et amoureux de la langue portugaise.

La nouvelle a été confirmée par sa famille aux médias publics locaux, qui ont indiqué qu’au moins au Brésil, il était réticent à accorder des interviews, car il se permettait rarement d’être photographié et n’acceptait que si une telle action était effectuée par des membres de sa famille.

Il a été lauréat de cinq prix Jabuti et du prix Juan Rulfo et du prix Camões, tous deux en 2003; tandis qu’en 2012, il a reçu le prix littéraire Casino da Póvoa du festival Correntes d’Escritas, où lors de son discours, il a reconnu “qu’il ne pouvait pas rester immobile”.

Le détective privé “Mandrake” est l’un de ses personnages les plus connus et le protagoniste de certains de ses romans et histoires, car il se démarque dans le genre policier.

Il a étudié le droit et a exercé la profession d’avocat pénaliste; tandis qu’en 1952, il est entré dans la police, une institution où il est devenu inspecteur et, plus tard, chef des relations publiques.

Rubem Fonseca a également étudié l’administration des affaires à l’Université de New York et a commencé à publier à l’âge de 38 ans.

Il est l’auteur d’une vaste œuvre narrative, qu’il a capturée dans les genres de la nouvelle et du roman. Au Portugal, la maison d’édition qui était en charge de la publication était Editora Sextante.

Parmi ses principaux livres figurent les histoires de Lucia McCartney (1967), Happy New Year (1975) et The Collector (1979); en plus des romans Le cas de Morel (1973), Le grand art (1983) et Août (1990).

