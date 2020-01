Adieu les peaux grasses! Deux ingrédients naturels pour éliminer la brillance du visage

Si vous avez un visage gras, vous saurez que non seulement cela vous affecte esthétiquement, mais plus vous produisez d’appâts, plus la quantité d’impuretés et de bactéries pouvant causer l’acné est élevée. Essayez ces deux traitements naturels et éliminez-les en même temps!

21 janvier 202010: 22h18

Vous pouvez penser que votre problème de peau grasse n’a pas de solution, mais ce n’est pas vrai, il l’a et il est très facile de le combattre. Vous n’avez pas non plus besoin de produits coûteux, vous pouvez le faire littéralement avec ce que vous avez dans la cuisine.

Ces deux ingrédients n’ont pas besoin d’activer plus que l’eau courante, et bien sûr, votre constance.

Amidon de maïs

La fécule de maïs est un excellent traitement qui absorbe l’excès de graisse, pour ce masque il vous suffit de:

Ingrédients:

3 cuillères à soupe de fécule de maïs (30 gr)

L’eau (le nécessaire)

Préparation:

Mélanger deux cuillères à soupe de fécule de maïs d’abord avec un peu d’eau tiède, une fois dissous, ajouter le reste de la poudre et de l’eau jusqu’à obtenir un mélange pâteux.

Appliquez-le sur le visage propre jusqu’à ce qu’il soit complètement couvert, laissez-le agir pendant environ 20 minutes et retirez-le à l’eau froide.

Citron

Le jus de citron réduit les graisses et aide à éliminer les bactéries. Préparez ce tonique et dites-nous ce que vous en pensez.

Ingrédients:

Jus de citron

De l’eau

Préparation:

Mélanger les deux ingrédients dans un récipient propre. Trempez-y une boule de coton et passez-la sur votre visage. Il est important que vous utilisiez ce traitement quotidiennement, mais uniquement la nuit, car la lumière du soleil peut provoquer des taches disgracieuses.