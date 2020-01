Adil El Arbi et Bilall Fallah sur la réalisation de Bad Boys For Life

Interview de CS: Adil El Arbi et Bilall Fallah à propos de la prise de rênes de Bad Boys For Life

Cela fait 17 ans, mais Will Smith et Martin Lawrence sont enfin de retour pour Mauvais garçons pour la vie, le troisième opus de la franchise hit action. Pour célébrer la sortie du film, ComingSoon.net a eu la chance de parler aux réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui ont discuté du triplé tant attendu et de ce que c’est que de reprendre les rênes du réalisateur de Michael Bay.

CONNEXES: Bad Boys For Life Review

Dans Mauvais garçons pour la vie. le nouvel épisode est centré sur le PD de Miami et la tentative de son équipe d’élite AMMO de vaincre Armando Armas, chef d’un cartel de la drogue. Armando est un tueur de sang froid avec une nature vicieuse et moqueuse. Il est engagé dans le travail du cartel et est envoyé par sa mère pour tuer Mike Lowery. Paola Nuñez jouera le rôle de Rita, la psychologue criminelle dure et drôle qui est la nouvelle directrice de l’AMMO et l’ancienne petite amie de Mike … celle qui s’est enfuie.

Avec les stars Will Smith et Martin Lawrence, Joe Pantoliano (Les Sopranos) reprend également son rôle de capitaine Howard avec Theresa Randle (Frayer) revenant sous le nom de Theresa, la femme de Marcus. Ils sont rejoints par les nouveaux acteurs Vanessa Hudgens (The Princess Switch), Alexander Ludwig (Les jeux de la faim) et Charles Melton (Riverdale), qui joue une unité de police moderne et hautement spécialisée qui entre en collision avec les Bad Boys de la vieille école (Smith et Lawrence) lorsqu’une nouvelle menace émerge à Miami. Parmi les autres nouveaux arrivants, citons Jacob Scipio (chasseur tueur), qui incarne Paola Nuñez, leader du cartel de la drogue impitoyable (Le fils) et DJ Khaled dans un rôle non spécifié.

CONNEXES: Spectrum renouvelle le meilleur spin-off de Bad Boys L.A.pour la deuxième saison

Les deux premiers Mauvais garçons les films ont été réalisés par Michael Bay. Les réalisateurs Adil El Arbi et Bilall Fallah prendront les rênes de la dernière entrée d’un scénario de Peter Craig (Bad Boys 2), Joe Carnahan (L’équipe A) et Chris Bremmer. Jerry Bruckheimer reprendra son rôle de producteur. Doug Belgrad produira également, avec Smith, Barry Waldman, Mike Stenson, Chad Oman et James Lassiter en tant que producteurs exécutifs.

* AVERTISSEMENT: certains spoilers s’allongent *

En plus de voir le retour du duo de tête, Pantoliano et Randle, le film a également vu le retour du précédent directeur de la série Bay sous forme de camée en tant que conférencier lors du mariage de Reggie et Megan Burnett, la fille de Marcus, et nous venons d’avoir de poser la question dans l’esprit de tous: combien d’explosions et de ralenti at-il demandé pour sa scène?

“Eh bien, au moment où il travaillait sur le montage pour 6 Métro et nous l’avons rencontré la première fois sur le plateau et il a demandé: «Alors, comment se passe l’action?», se souvient Fallah en riant. “Nous étions super nerveux, comme,” Ouais, l’action est bonne! “Donc, c’était super dépouillé parce que nous avions tellement d’histoires et c’est Michael Bay, mais nous voulions vraiment faire le tournage de Bay avec Bay, ce virage à 360 degrés afin que les gens étudient ce plan. C’était notre plus grande demande dans le film. “

Bien qu’ils ne soient pas nécessairement adorés par les critiques, les deux premiers films de Bay de la série ont trouvé une place spéciale dans la plupart des cœurs du public au cours des deux décennies où ils ont été absents et beaucoup ont été inquiétés par la perspective de nouveaux arrivants à Hollywood qui prendraient la tête, y compris Arbi et Fallah eux-mêmes.

“Il y avait beaucoup de pression, beaucoup de stress”, a déclaré Fallah. “Un grand film comme, c’est tout d’un coup que vous devez faire une suite à une franchise de Michael Bay et nous ne l’avons jamais fait, donc c’était beaucoup de stress. Mais en même temps, nous avions Jerry Bruckheimer avec nous et nous avions Will et Martin et toute l’équipe. Toute l’équipe a travaillé avec Bay ou a fait le Vite films ou merveille et nous a aidés à tout mettre dans une situation confortable, même si nous étions stressés tous les jours. »

“Ouais, nuit blanche, mec, pendant presque un an et demi”, dit Arbi alors que les deux commencent à rire.

Étant donné que cela a marqué le premier film hollywoodien pour le duo, qui est originaire de Belgique, l’un des plus grands conforts qu’ils ont trouvés en réalisant le film a été de travailler aux côtés des prospects Smith et Lawrence, qui respirent pratiquement Mike Lowery et Marcus Burnett à ce stade. et ont été très collaboratifs avec les deux.

“Will et Martin sont juste des gens sympas, ils vous mettent à l’aise”, a déclaré Fallah. «Ils vous donnent cette opportunité de faire notre chose, alors ils étaient ouverts à nos suggestions et ils étaient comme nos grands frères. Parfois, ils testaient, parfois nous avions des discussions créatives, puis nous stressions et nous demandions «Pourquoi voulez-vous faire cela? Où veux-tu en venir? La scène est-elle assez bonne? “Vous travaillez constamment sur le script, sur chaque mot, donc il y a eu quelque chose que nous avons beaucoup appris d’eux, et nous nous sommes tellement amusés avec eux, nous nous sommes moqués du plateau . “

Compte tenu de son contexte de genre comique, ils ont discuté que l’improvisation était quelque chose qui arrivait fréquemment sur le plateau, mais plutôt cela se produirait pendant les répétitions, où “ils improviseraient et tout de suite un scénariste écrirait toutes ces lignes improvisées” et cela après le premier couple de prises suivant le script original, elles permettraient au casting de “jouer avec.” La scène la plus notable impliquant de l’improvisation se présente sous la forme d’une visite à un comptable cokéfié, dans laquelle Marcus essaie et ne lui parle pas, que les réalisateurs décrivent comme leur préféré des moments improvisés.

Bien qu’il y ait beaucoup de comédie à apprécier pour les fans de longue date de la franchise, ainsi que pour les nouveaux arrivants, l’intrigue voit également les personnages explorer un territoire profondément dramatique alors que leur vie est mise en danger d’une manière que le public n’a jamais vue auparavant, forçant Mike et Marcus pour faire face à la perspective d’une plus grande maturité émotionnelle, ce qui a attiré El Arbi et Fallah dans le projet.

“Ils voulaient reconnaître le fait qu’ils étaient devenus plus âgés et ils voulaient aller plus loin dans les arcs de personnages, où Smith veut toujours être un mauvais garçon et Lawrence veut juste reconnaître qu’il est plus âgé”, explique Fallah. “C’est constamment dans une amitié où l’un veut grandir et évoluer et l’autre veut rester le même, et c’est quelque chose qui nous a vraiment parlé en tant que cinéastes.” Quand vous voyez la scène de rupture, c’est là que vous ressentez vraiment l’amitié a pris fin ou vous ressentez cette émotivité que nous n’avons pas vraiment vue des mauvais garçons dans les films précédents », a déclaré El Arbi. “C’était quelque chose de magique et c’est ce qui a donné à ce film une profondeur et une tournure.”

“C’était cool de voir Martin sortir de sa performance, que nous n’avons pas vraiment vu ce Martin Lawrence”, a ajouté Fallah. «Il a montré qu’il pouvait vraiment égaler le sérieux de Will et ils ne se contentaient pas de faire des blagues. Ils n’ont pas demandé beaucoup de travail et ont compris fondamentalement de quoi parlait la scène et qui a été tellement répétée et c’est vraiment notre scène préférée du film, et c’est la même chose pour Will et Martin. “

Avec toutes les pièces mobiles de ce projet à gros budget, l’un des défis les plus intéressants rencontrés lors du tournage était simplement l’aspect emplacement de l’histoire.

“Faire en sorte qu’Atlanta en hiver ressemble à Miami en été était un défi”, a déclaré El Arbi.

“C’étaient des planètes différentes”, rigola Fallah. «Pour nous, c’était aussi la gigantesque machine qui était le film. Nous n’avons jamais travaillé avec autant de gens et donc tout le système de création hollywoodienne est totalement différent.

“Oui, nous devions apprendre à la fois être thérapeute, avocat et politicien, donc c’était assez difficile, de devenir cela du côté des cinéastes”, a conclu El Arbi.

Heureusement pour les deux, le travail acharné semble avoir déjà porté ses fruits, car les critiques et le public ont pris la décision de donner au film les scores les plus élevés de la trilogie, se situant actuellement à 74% d’approbation de 144 critiques sur la revue globale Rotten Tomatoes en comparaison. aux scores de ses prédécesseurs de 42% et 23%, respectivement. Fallah décrit le respnose comme “incroyable”, El Arbi disant qu’ils pensaient “qu’ils allaient être massacrés” par les critiques.

“Nous avions super peur comme,” Oh, c’est un Mauvais garçons film, qu’est-ce que tu fous? “Vous pensez que les gens vont dire que vous devez écrire les deux premiers films et vous allez vous faire marteler et massacrer”, a déclaré El Arbi. «Vous voyez donc toutes ces vidéos qui sont pour la plupart positives et même les négatives sont encore assez positives. Je veux dire que c’est notre premier film hollywoodien, la première fois que nous pouvons nous montrer en tant que réalisateurs. Les critiques signifiaient pour nous que nous allions être morts ou vivants et que les gens aiment ça et que la presse aime ça, nous ne pouvons pas le croire. »

Malgré de nombreuses bandes-annonces taquinant «une dernière fois» pour le duo titulaire, il reste de la place à la fin du film pour voir plus de sorties des résolveurs de crime préférés des fans, et avant l’annonce d’aujourd’hui qu’un quatrième film serait en préparation avec Chris Bremner de retour pour écrire le script, les deux espéraient qu’ils obtiendraient le feu vert pour un quatrième versement.

“Le public va décider, cette décision a été la dernière chose à mettre”, dit El Arbi à propos de la suite. «Nous allions et venions, personne ne savait quoi faire. Ils sont comme, pouvez-vous le faire, ne le faites pas, donc ce n’est que dans les dernières secondes et comme ‘Oh, recommençons, alors mettons-le.’ Nous verrons, si c’est le dernier, c’est le dernier, nous serions bien avec ça, mais s’il y en a un autre, nous sommes prêts. Nous aimons les personnages, nous aimerions les revoir. »

Mauvais garçons pour la vie est en salles maintenant!