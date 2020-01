Adrianne Palicki veut une série Mockingbird, une nouvelle bande-annonce “Bloodshot” demain et plus / Film

As tu entendu Shredder devient Green Ranger dans le TMNT / Power Rangers série comique limitée? Souhaitez-vous regarder une série Disney + avec Adrianne Palicki comme Oiseau moqueur? Est Nouveaux mutants connecté au MCU ou non? Prêt pour une nouvelle Injecté de sang remorque demain? Quelle ville européenne sera utilisée pour Gotham City dans certains Batmobile scènes dans Le Batman? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Voici un nouveau teaser pour la conclusion prochaine du grand Arrowverse croisement Crise sur des terres infinies.

Zoe Kravitz parlé de jouer le rôle de Catwoman dans Matt Reeves« Le Batman sur The Ellen Show.

pic.twitter.com/SrbTCXJtrE

– Sans contexte Tobey Maguire (@OocTobeyM) 11 janvier 2020

Voici une vidéo de Tobey Maguire de Spider-Man 3 danser avec Joker dans les escaliers, et c’est très idiot.

Adrianne Palicki aimerait revenir comme elle Agents du SHIELD personnage Oiseau moqueur pour une série Disney +.

Voici une allumeuse du huitième épisode suivant de l’animation Harley Quinn série continue de bien fonctionner à DC Universe.

Un récent bulletin d’information D23 a déclaré Nouveaux mutants faisait partie du MCU, mais Disney a depuis supprimé ce petit détail.

Shredder devient le Green Ranger dans le troisième numéro du TMNT / Power Rangers bande dessinée croisée.

Le synopsis de la finale de la série La Flèche a été révélé, mais cela ne révèle pas grand-chose pour l’histoire.

En raison de la quantité de graphiques et d’images inclus dans Superhero Bits, nous devons diviser ce message sur TROIS pages. Cliquez sur le lien ci-dessus pour passer à la page suivante de Superhero Bits.

Articles sympas du Web: