Adrien Brody est banni de “Saturday Night Live” pour son comportement étrange

Alors que les fans regardent Saturday Night Live pour sa comédie, les fans se souviennent souvent de SNL pour des incidents imprévus qui ont parfois mis leurs artistes en difficulté. L’une des éjections les plus étranges a été celle d’Adrien Brody.

L’acteur était sur une séquence chaude au début des années 2000, et avec des séquences chaudes viennent souvent des invitations SNL. Cependant, Brody a eu une séquence imprévisible, et une introduction bizarre qu’il lui a fait ne pas être invitée pour de bon.

Pourquoi Adrien Brody était-il célèbre?

La carrière d’acteur de Brody a décollé à la fin des années 1990, quand il a commencé à faire des apparitions mémorables dans des films de réalisateurs de renom, tels que Summer of Sam de Spike Lee et The Thin Red Line de Terrence Malick. Au début du XXIe siècle, le remake de King Kong de Peter Jackson a également été un projet de premier plan et il a joué dans une série de films de Wes Anderson, dont The Darjeeling Unlimited, The Fantastic Mr. Fox et The Grand Budapest Hotel.

Le rôle le plus en vue est venu via The Pianist, dans lequel Brody a joué le personnage principal qui lutte pour survivre à l’Holocauste. Le film largement acclamé, inspiré par les propres expériences du réalisateur Roman Polanski, a remporté Brody le meilleur acteur Oscar, et il a établi un record en le faisant. À 29 ans, Brody est devenu le plus jeune vainqueur de cette catégorie.

Mais Brody a fait plus que battre un record. Quand il a gagné, il était tellement enthousiaste qu’il a embrassé passionnément la présentatrice Halle Berry en atteignant le podium. Lorsque Brody a présenté l’Oscar de la meilleure actrice l’année suivante, il a répandu un rince-bouche comme une blague, mais il n’a pas répété le baiser avec Nicole Kidman, qui a gagné pour The Hours.

Qu’est-il arrivé à Adrien Brody sur SNL?

Brody a accueilli Saturday Night Live en 2003 après avoir remporté son Oscar. L’animateur présente toujours l’invité musical, qui ce soir-là était Sean Pau, un artiste de reggae. Brody ou quelqu’un a pensé que ce serait une bonne idée pour Brody de présenter Paul portant de faux dreadlocks et parlant avec un accent jamaïcain stéréotypé.

Brody a dit: «Ya, ya, ya, ya, tu sais, mec. Nous avons eu le garçon grossier original Sean Paul ici. Respectez tout respect. Ma tante. Respectez tous les aspects, respectez-moi le cou, respectez-moi les genoux, Big up Jamaica massive! Big Kingston Massive! Nous avons toute la famille maintenant, toi ici! Un grand respect pour mon homme Sean Paul, le tueur de dancefloor! »

Lorne Michaels, le créateur et producteur de longue date de la série, ne riait pas, et Brody n’est pas apparu sur SNL depuis. L’écrivain Nathan Rabin a déclaré: “Brody nous a montré qui il était dans ces infâmes vingt ou trente secondes, introduisant une performance oubliable avec un peu d’improvisation calamiteuse qui, malheureusement pour Brody, ne sera jamais oubliée.”

Les interdictions de «SNL» ne sont pas rares

Brody n’est pas le seul à se faire bannir ou renvoyer de la série.

L’un des premiers exemples est venu lorsque l’actrice de Dallas Charlene Tilton a animé et joué dans une parodie du célèbre mystère “Who Shot Jr” de son émission. L’acteur Charles Rocket a joué l’homme qui s’est fait tirer dessus, et il a largué une bombe f pendant le sketch. Il a été immédiatement licencié.

Les invités musicaux ont aussi leur lot de problèmes. Elvis Costello a eu des ennuis pour s’être arrêté au milieu de son numéro de musique et être passé à la chanson “Radio Radio”, qu’il lui avait été interdit de jouer. L’incident le plus tristement célèbre avec un invité musical est probablement survenu lorsque Sinead O’Connor a déchiré une photo du pape, déclarant «Combattez le véritable ennemi».

Même l’ancien légendaire acteur Cast Chevy Chase, première star de SNL, a été banni lorsqu’il a accueilli et giflé Cheri Oteri, un acteur à l’arrière de la tête. Chase avait acquis la réputation d’être impétueux et agressif, et cet incident en était un parfait exemple.

Tout cela montre que, bien que l’imprévisibilité de la télévision en direct puisse être excitante, votre crédibilité dans la série mourra si vous allez trop loin du scénario.