Adrienne Bailon hésite pour une réunion avec «The Cheetah Girls»

The Cheetah Girls est l’une des franchises de films les plus réussies de l’histoire de Disney. Ils étaient un exemple de féminisme pour les jeunes filles de tous âges et étaient élégants en le faisant!

En raison de l’attrait du film, Disney a transformé ses stars en groupe et ils ont continué à produire des albums à la pointe du classement et ont fait le tour du monde avant de se dissoudre en 2008. Adrienne Bailon a récemment parlé de son hésitation à se réunir avec le groupe bien-aimé.

Pourquoi Adrienne Bailon ne participe pas à la réunion «The Cheetah Girls»

Les Cheetah Girls ont fait une super course. En plus de trois films à succès – The Cheetah Girls, The Cheetah Girls 2 et The Cheetah Girls: One World – Disney a créé un groupe pop. Outre les bandes sonores des films qui coïncident, le groupe a sorti trois albums studio: Cheetah-licious Christmas, In Concert: The Party’s Just Begun et TCG. Les trois albums et bandes sonores figurant sur le Billboard 200.

Les Cheetah Girls étaient également une marque rentable. Ils ont sorti une ligne de vêtements, plusieurs collections de parfums, des lignes de poupées, un décor de chambre, des séries de livres supplémentaires et une ligne de jeux vidéo. Mais après avoir vieilli hors de la démographie de Disney, ils se sont dissous et se sont lancés dans des carrières en solo.

Les fans qui ont grandi en regardant la série ont espéré une réunion officielle de la franchise avec un film final. Bailon a récemment parlé à Entertainment Tonight et a porté un coup aux fans en admettant qu’elle n’était pas ouverte à une réunion traditionnelle que les fans attendaient.

«J’ai l’impression que cela peut être organiquement ruiné. Il y a tellement de choses dont je suis fan et quand ils les refont, je me dis “Pourquoi avez-vous pensé que c’était nécessaire?” “, A plaisanté Bailon. «Parfois, il vaut mieux se retirer avec grâce, laisser les gens l’aimer pour toujours. Je préfère que les gens veuillent que ce soit fait et ensuite ça ne se fait jamais par rapport à le faire et ils se disent: “Ils l’ont ruiné.” “

Adrienne Bailon reste amie avec la co-star des «Cheetah Girls», Raven Symone

Alors que Bailon est contre un autre film et une nouvelle musique en tant que Cheetah Girl, elle et sa co-star, Raven Symone, sont restées des amis proches. Les deux ont joué comme les meilleurs amis Bubbles (Symone) et Chuchi (Bailon).

Symone et Bailon ont surpris les fans lors de la marche des femmes de Los Angeles en 2019 en montant ensemble sur la scène pour chanter quelques classiques des Cheetah Girls. Les fans ont pris cela comme un indice qu’ils pourraient se réunir, mais d’après le chat de Bailon avec Entertainment Tonight, ce n’est pas dans les cartes.

Bailon lui a donné un aperçu de ce à quoi ressembleraient les retrouvailles car l’intervieweur a refusé de laisser aller l’idée.

“Bubbles et Chuchi prennent le monde – je pense juste à l’amitié emblématique que nous avions – je pense aussi juste au fait que nous sommes toujours amis dans la vraie vie et en plus de cela peut-être que nous sommes devenus des artistes solo et que nous nous sommes réunis comme des années plus tard … Je ne sais pas », a déclaré Bailon.

Mais un complot réel est un vœu pieux. Bien que Bailon ne compte pas sur des retrouvailles, elle a adoré le temps qu’elle a passé en tant que Cheetah Girl et le message de l’autonomisation des femmes est quelque chose qu’elle continue de pousser. Elle trouvait ironique qu’elle et Symone se soient réunies lors de la Marche des femmes, considérant que le thème central des Cheetah Girls était toujours le pouvoir des filles.

Les deux autres membres des Cheetah Girls, Kiely Williams et Sabrina Bryan, ont également maintenu leurs amitiés. Ils ont tous deux servi de demoiselles d’honneur lors des mariages de l’autre.

Tous les membres du groupe ont continué à être formidables individuellement. Symone guest stars sur ABC Black-ish et se lance dans l’art. Bailon est co-animateur de l’émission télévisée de jour FOX, The Real. Bryan et Williams ont été hors du feu des projecteurs, mais Bryan travaille comme danseuse tandis que Williams se prélasse dans une nouvelle maternité.