Adrienne Houghton appelée par l’ancienne coéquipière de 3LW Kiely Williams

Juste au moment où vous pensiez que le groupe de filles boeuf entre 3LW était terminé, Kiely Williams est de retour pour faire monter la poussière. Au début des années 2000, Naturi Naughton, Adrienne Houghton et Kiely Williams formaient le groupe de chant à succès 3LW. Le trio n’avait même pas atteint le niveau de succès record dont il était capable avant que les nouvelles de la dissolution et des combats intérieurs ne commencent à circuler. Au cours des dernières années, des histoires d’intimidation sont survenues à la suite des accusations de Naturi d’abus émotionnel. Il y avait même des allégations selon lesquelles Naturi aurait été victime d’un argument impliquant le KFC à Atlanta.

Kiely s’est présentée à plusieurs reprises pour échanger des mots avec ses camarades de groupe, et alors qu’elle est toujours à l’écart, les deux autres femmes ont réparé des clôtures. Maintenant, Kiely est de retour pour son tout premier Instagram Live où elle donne des détails sur ses relations avec ses anciens amis. Les gens se sont demandé pourquoi on ne lui avait pas demandé de participer à l’émission The Real d’Adrienne pour parler en face à face.

“Je ne pense pas qu’Adrienne veut avoir la télévision en direct avec moi”, a déclaré Kiely. “Parce qu’elle va devoir dire:” Oui Kiely, j’ai fait semblant d’être ta meilleure amie. Maintenant, je ne le suis pas. ” Tu mentais alors ou tu mens maintenant. Soit tu étais mon meilleur ami et maintenant tu ne me réclames pas ou tu faisais semblant[êtremameilleureamie”Elleaégalementdéclaréque[tobemybestfriend”Shealsostatedthat

Elle a également noté qu’elle n’avait jamais agressé Naturi avec une assiette de poulet du KFC et a également nié les accusations selon lesquelles elle avait menacé de “retirer” Raven-Symoné il y a des années. Découvrez Kiely Williams en train de ressasser le drame de près de 20 ans ci-dessous.

