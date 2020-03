Adult Swim acquiert YOLO: Crystal Fantasy

Adult Swim élargit sa liste d’animations avec l’acquisition de la série comique YOLO: Crystal Fantasy, selon Variety.

CONNEXES: Uzumaki Teaser: Swim adulte donne vie à un terrifiant manga d’horreur

Créée par Michael Cusack, la série d’un quart d’heure suit deux filles australiennes, Sarah et Rachel, alors qu’elles sont à la recherche de moments amusants, de nouvelles expériences, d’ambiances positives et d’horoscopes optimistes dans la ville bizarre de Wollongong, avec Sarah en quête par amour pendant que Rachel lutte pour le chaos. Leurs désirs provoquent souvent des conflits entre les deux lorsqu’ils rencontrent des Australiens surréalistes, d’étranges créatures de brousse et des nomades excentriques.

Cusack est devenu viral avec son tube YouTube «Ciggy Butt Brain», suscitant l’intérêt de Rick et Morty co-créateur et star Justin Roiland, qui a demandé à Cusack de créer une version australienne de sa comédie de science-fiction gagnante aux Emmy, ce qui a donné lieu à “Bushworld Adventures”. L’émission spéciale de 11 minutes diffusée sur Adult Swim le jour du poisson d’avril 2018, un an après la première surprise de la saison 3 de Rick et Morty.

YOLO: Crystal Fantasy sera produit par Cusack aux côtés de Mike Cowap, Cusack étant également producteur exécutif avec Greta Lee Jackson et Emma Fitzsimons et produit par Princess Pictures et devrait être diffusé plus tard cette année sur Adult Swim.

CONNEXES: Les coulisses de la natation pour adultes Harvey Birdman Spinoff avec Paget Brewster

La quatrième saison de la comédie de science-fiction acclamée de Roiland Rick et Morty a commencé à être diffusé le 10 novembre, la première moitié de cinq épisodes se terminant le 15 décembre et les cinq autres épisodes devant être diffusés plus tard cette année. Grâce à son large public et à ses critiques élogieuses, Adult Swim a conclu un accord majeur avec Roiland et le co-créateur Dan Harmon il y a deux ans pour une commande de 70 épisodes afin de porter l’ordre total des épisodes à 101 épisodes.