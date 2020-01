Advance Apocalypse Clock, moins de deux minutes restantes

La fin de l’horloge mondiale est un indicateur du temps qu’il reste à l’humanité avant sa destruction totale. Préparé par le Bulletin of Atomic Scientists, il est mis à jour chaque année. Et au cours des dernières décennies, le temps qui nous reste avant l’apocalypse a considérablement diminué. En 2016, nous avions 3 minutes avant minuit, pour 2018 seulement deux minutes, et dans sa dernière mise à jour, il ne nous reste que 100 secondes. Le principal responsable: la menace d’une catastrophe nucléaire et du changement climatique.

Le Bulletin of Atomic Scientist a avancé l’horloge de l’apocalypse de deux minutes à seulement 100 secondes avant la fin du monde. Depuis 1945, les scientifiques qui ont créé la première bombe nucléaire pour le projet Manhattan mettent à jour l’horloge, et depuis lors, nous n’avions pas été si près d’une menace de cette ampleur.

L’humanité fait face simultanément à deux dangers existentiels (une guerre nucléaire et le changement climatique), qui sont composés d’une menace multiple, une guerre pour l’information rendue possible par la technologie qui mine la capacité de la société à apporter une réponse. La situation sur le plan de la sécurité internationale est désastreuse, non seulement en raison de l’existence de ces menaces, mais parce que les dirigeants mondiaux ont permis à l’infrastructure politique internationale qui les guide de se corroder.

En plus de rappeler la menace posée par le changement climatique et une éventuelle guerre nucléaire, la déclaration du Bulletin of the Atomic Scientists souligne l’érosion que le système politique démocratique a subie en raison des «campagnes de cyber désinformation qui ont semé la méfiance en entre les pays. »

.