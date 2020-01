Aerosmith: Drummer exige ses coéquipiers, évitez de rejoindre le groupe Grammy

Aerosmith: Drummer poursuit ses coéquipiers, ils évitent de rejoindre le groupe Grammy | AP

Joey kramer, batteur du célèbre groupe de Aerosmith Il a intenté une action en justice contre ses collègues du groupe pour exiger qu’ils lui permettent de jouer lors des hommages lors du Grammy.

Ce qui précède, après les coéquipiers du musicien Joey kramer ils ne lui permettraient pas de jouer dans ces événements dans l’hommage que le groupe de rock populaire présidera à la cérémonie des Grammy.

Il est apparu que le musicien, Kramer qui est un membre fondateur du groupe musical originaire de Boston, a déclaré dans un procès récemment déposé ce mois-ci devant la Cour supérieure du Massachusetts qu’il avait été marginalisé du groupe.

Il batteur Il a souligné que cela s’était produit depuis qu’il s’était blessé à la cheville l’année dernière et avait raté certaines présentations, y compris sa résidence musicale dans un casino Las Vegas.

Le musicien, originaire de Magnolia, Texas, mentionne que “ses camarades de classe lui ont demandé de regagner le poste qu’il occupait auparavant une série de solos répétitions pour montrer qu’il était toujours à un niveau approprié “comme il a été poursuivi.

Pour sa part, la réclamation de Kramer indique ce qui suit:

Accusez le bande de rupture de contrat au motif que cette exigence était une pratique «artificielle, inventée et indéfinie» à laquelle aucun autre membre du groupe n’a été soumis.

Il a également énuméré certains des artistes qui ont pris un repos temporaire, comme Steven Tyler, les guitaristes Joe Perry et Bradley Whitford, et le bassiste Tom Hamilton qui ont été absents pendant un certain temps en raison de blessures et de maladies, et souligne qu’ils n’ont pas été invités à passer une audition afin de retourner à leur fonctionne.

Pour ce que Kramer Il veut qu’un juge du Massachusetts lui ordonne de participer à deux événements à venir de l’industrie musicale.

Parallèlement, le groupe prévoit de réaliser un «pot-pourri couvrant toute sa carrière» lors du gala de remise des prix du dimanche soir au Staples Center.

Kramer a fait valoir que ses plaintes “ne sont pas une question d’argent”, a-t-il déclaré à travers un communiqué, “ils m’éloignent de l’opportunité d’être reconnu avec mes pairs, pour nos contributions collectives de toute une vie à l’industrie de la musique”. .

Quant à la défense de Aerosmith, le manager du chanteur n’a pas immédiatement répondu aux e-mails à la recherche d’informations.

Le groupe a également publié une déclaration indiquant:

Joey Kramer est notre frère; Votre bien-être est d’une importance fondamentale pour nous. Cependant, il n’a pas eu la capacité émotionnelle et physique de jouer avec le groupe, comme il l’a admis, au cours des six derniers mois. »

Ils soulignent également qu ‘”il lui manque et l’ont invité à revenir jouer avec nous à plusieurs reprises, mais apparemment il ne s’est pas senti prêt à le faire”, indique la lettre.

Tandis que Kramer contredit ces versions:

Rien ne peut être plus éloigné de la vérité », a-t-il déclaré. “J’ai fait tout ce qu’ils demandaient.”

Kramer il dit également qu’il trouve “dévastateur” qu’il ne soit pas autorisé à être lauréat dans la phase maximale de l’industrie musicale.

La plus grande magie et le plus grand succès d’Aerosmith se produisent lorsque tous les membres fondateurs sont ensemble », a-t-il déclaré dans le communiqué. “Qu’ils emportent ma place légitime sur scène pour célébrer notre succès, un succès qui reconnaît ma propre trajectoire est tout simplement faux.”

