Aff Ben Affleck adresse une note publique de remerciements à Jennifer Garner

Ben Affleck et son ex Jennifer Garner

L’acteur est un pur compliment à son ex-femme, qui l’a soutenu dans sa lutte pour la sobriété.

La star hollywoodienne Ben Affleck a adressé une note publique de remerciements à son ex-femme et actrice Jennifer Garner pour l’avoir soutenu dans sa lutte pour la sobriété.

Affleck a détaillé ses efforts pour arrêter sa dépendance à l’alcool et comment sa consommation excessive a contribué à l’effondrement de son mariage avec Garner, dans de récentes interviews à la presse, tout en faisant la promotion de son nouveau film “The Way Back”. Après une conversation sincère avec Diane Sawyer de «Good Morning America», elle a tenu à remercier tout particulièrement la mère de ses trois enfants, rapporte aceshowbiz.com.

Après la première partie de la session préenregistrée diffusée aux États-Unis, un journaliste a lu une note qu’Affleck avait écrite pour Garner.

Il a dit: «Ce que je veux dire publiquement et en privé, c’est -« Merci. Merci d’être prévenant, responsable et une mère et une personne formidables. »

L’hommage est venu après que l’acteur de 47 ans ait déclaré au journaliste qu’il ne s’attendait pas à ce que ses problèmes d’alcool conduisent à la séparation du couple en 2015 et au divorce final, qu’il a récemment appelé son “plus grand regret”.

“Je ne voulais pas divorcer, je ne voulais pas être une personne divorcée, je ne voulais vraiment pas être une famille séparée avec mes enfants.” Cela m’a dérangé parce que cela signifiait que je n’étais pas ce que je pensais être et c’était très douloureux et décevant pour moi », a-t-il déclaré.