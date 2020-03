Aff Ben Affleck et Ana de Armas ne cachent plus leur romance

Ben Affleck, Ana de Armas

L’acteur n’a pas pu résister aux charmes de l’actrice cubaine de 31 ans avec qui, disent-ils, ne parle qu’en espagnol.

Ben Affleck et Ana de Armas ne cachent plus leur romance, selon le journal anglais Daily Mail.

Malgré son dernier discours qu’il ne cherchait pas une nouvelle romance, car ses seules priorités sont ses enfants et rester sobre, l’acteur n’a pas pu résister aux charmes de l’actrice cubaine de 31 ans avec qui, disent-ils, ne parle qu’en espagnol.

Les deux ont été surpris de profiter d’une journée à la plage dans un paradis tropical au Costa Rica, où ils étaient très amoureux l’un de l’autre. Il y a eu des câlins et des baisers pendant le voyage.

La star de Way Back, âgée de 47 ans, et Ana ont été vues marcher pieds nus dans l’arène mardi (10), en souriant et en parlant. À un moment donné, Affleck a mis son bras autour de la taille de l’étoile Knives Out.

Le trajet a lieu quelques jours après que l’acteur et De Armas ont été vus en train de s’embrasser sur la ligne de sécurité de l’aéroport lorsqu’ils sont arrivés au Costa Rica le 7 mars. La veille, les deux ont été photographiés posant avec un chef d’un restaurant à La Havane, Cuba.

Ben Affleck et Ana de Armas se sont rencontrés sur le tournage de leur prochain film, Deep Water.