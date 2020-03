Aff Ben Affleck était accompagné d’un entraîneur de sobriété filmant le dernier film

Ben Affleck

L’acteur a été surveillé par quelqu’un qui l’a surveillé pour qu’il reste sans essayer de l’alcool.

Ben Affleck était en pleine récupération lorsqu’il a tourné son dernier film “The Way Back”, et pour assurer sa sobriété, il était toujours accompagné d’un “coach sobriété”.

L’acteur a été autorisé à quitter la clinique de réadaptation pour travailler, puis à revenir, mais sans courir le risque de briser sa sobriété, il était toujours accompagné d’un intermédiaire qui le surveillait toute la journée, a révélé son compagnon. casting coulera.

Affleck interprète dans cette histoire un entraîneur qui lutte contre son alcoolisme, quelque chose de similaire à ce qu’il vivait, et a commenté: «Il y a certains aspects de ce personnage que je peux connecter à un niveau très intime, comme un alcoolique en convalescence, avec des problèmes parents et qui a divorcé. Vous essayez toujours d’utiliser votre expérience pour certaines parties de l’histoire, et pour le reste, vous utilisez l’imagination. “