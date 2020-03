Aff Ben Affleck fait de la paternité sa priorité absolue

Ben Affleck

Depuis la séparation de Jennifer Garner et sa lutte pour la sobriété, l’acteur veut être un meilleur père …

Ben Affleck a été interviewé dans le programme Access Hollywood pour son nouveau film Way Back, et l’acteur a avoué que depuis sa séparation de Jennifer Garner et sa lutte pour la sobriété, il fait de l’éducation de ses enfants sa priorité.

L’acteur est le père de Violet, 14 ans, Seraphina, 11 ans et de Samuel, huit ans, avec son ex-femme, et a déclaré que son principal “objectif” sur la vie était désormais “d’être un père”.

Affleck a également déclaré qu’il ne cherchait pas un nouvel amour, qu’il n’était abonné à aucune application de rencontres et qu’il était calme.

«Ma vie se concentre désormais sur le fait d’être père, bien sûr, et c’est la chose la plus importante pour moi. Je passe aussi un moment très professionnel [con] une série de films qui me font vraiment aimer à nouveau. “

L’acteur de 47 ans avait déjà évoqué son désir d’être un père plus présent, surtout après avoir combattu l’alcoolisme.

«Les enfants sont résistants. Ils apprécient la vérité. Les enfants, si vous êtes honnêtes et ouverts avec eux, peuvent pardonner les échecs et les revers, et veulent vous aimer et vous respecter. C’est mon approche parentale. J’ai parlé sincèrement avec mes enfants des moments difficiles. J’essaie d’être honnête avec eux et de dire que la chose la plus importante est d’être ouvert et honnête sur ce que vous ressentez et lorsque vous ne vous sentez pas bien », a-t-il déclaré.

Bien que Ben ne soit pas toujours le père «parfait», il sait que ses enfants seront «bons» tant qu’il fera de son mieux:

«Ce sont des essais et des erreurs. Vous devez pouvoir vous pardonner en tant que parents et dire que je ne le ferai pas toujours parfaitement. Je ferai de mon mieux. Parfois, je dirai et ferai la mauvaise chose, mais, comme je l’ai dit, les enfants sont d’accord avec ça. Si vous êtes honnête et que vous les aimez », dit-il.