Aff Ben Affleck félicite ses merveilleux amis qui le soutiennent pour rester sobre

Ben Affleck

Ben Affleck a félicité le “merveilleux” Bradley Cooper et Robert Downey Jr. pour l’avoir soutenu dans sa lutte pour la sobriété.

La star a subi un traitement de réadaptation à trois reprises au cours des deux dernières années dans le but de surmonter ses problèmes d’alcool une fois pour toutes, et révèle que certains amis célèbres, qui ont déjà surmonté des problèmes similaires, se sont réunis pour Offrez votre aide tout en continuant sur la route sobre.

Dans une interview sincère sur le programme Good Morning America, Affleck a partagé: «Les amis que j’ai trouvés, comme Bradley et Robert, ont été très utiles. Ce sont des hommes merveilleux. “

Cooper a été propre depuis l’âge de 29 ans, après avoir combattu sa dépendance à l’alcool et aux drogues, tandis que Downey, Jr. a réussi à vaincre ses démons de la toxicomanie en 2003, après des années de revers, ce qui l’a conduit à une série de condamnations pour drogue et même en prison.

Affleck n’est pas le seul visage célèbre que Bradley Cooper a offert un guide de sobriété: Brad Pitt a récemment rendu hommage à l’acteur / réalisateur de A Star Is Born pour avoir aidé à récupérer.

Pendant ce temps, Affleck, 47 ans, a également parlé de ses antécédents de dépression, pour lesquels il prend des médicaments depuis plus de deux décennies.

“Je déprime, je prends des antidépresseurs, ils me sont très utiles”, a-t-il admis. «Je les ai prises depuis l’âge de 26 ans, plusieurs types différents. J’ai changé et essayé ceci et essayé cela. “

Cependant, les ordonnances n’ont pas toujours été bonnes pour votre santé physique: “Parfois (les médecins) ne vous parlent pas d’effets secondaires horribles”, a déclaré Affleck, “et vous reviendrez en disant:” Pourquoi ai-je 60 livres? plus lourd? “Et ils disent:” Oh, eh bien, tu as un peu de graisse “. Et c’est comme, “Oh, eh bien, merci!”