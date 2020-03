Aff Ben Affleck sort avec Ana de Armas

Ana de Armas, Ben Affleck

Une source proche de l’ancienne star de Batman dit que la star a une liaison avec la star cubaine.

Selon certaines informations, l’ancienne star de Batman, Ben Affleck, sort avec l’actrice cubaine Ana de Armas.

L’acteur et cinéaste de 47 ans a travaillé sur le thriller Deep Water avec Ana, la star de Knives Out, âgée de 31 ans.

Le couple a également été vu passer du temps un par un ensemble lors d’une escapade à La Havane, Cuba, la semaine dernière.

Une source a déclaré à People: “Ils sortent définitivement ensemble”.

La publication indique également qu’ils “s’embrassaient” en passant du temps ensemble à l’aéroport.

Ben avait fait la promotion de son récent film The Way Back avant de se rendre à La Havane et d’être vu manger avec Ana et se promener dans les marchés.

On dit que le film qu’ils jouent ensemble comprend des scènes pleines d’amour, avec les personnages mariés de Ben et Ana.

Affleck a épousé Jennifer Garner en 2005 et a eu trois enfants avec l’actrice avant de divorcer en 2018.

Ben a récemment parlé des brillantes compétences de Jennifer en tant que mère lorsqu’elle a parlé de ses problèmes personnels.

Affleck a également eu des relations de premier plan avec Gwyneth Paltrow et Jennifer Lopez.

Pendant ce temps, Ana était mariée à l’acteur espagnol Marc Clotet de 2011 à 2013.

L’actrice est une étoile montante après des rebondissements acclamés sur des films tels que Blade Runner 2049 et son rôle nominé aux Golden Globe dans Knives Out.

Lien source