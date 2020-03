Aff Ben Affleck trouverait l’amour avec une jeune actrice

Ben Affleck, Ana de Armas

On raconte que l’amour est dans l’air entre lui et l’actrice cubaine Ana de Armas, avec qui il joue dans son prochain film Deep Water.

Cette semaine, Ben Affleck a déclaré que sa priorité était de rester sobre pour prendre soin de ses enfants, mais la presse américaine dit qu’il se passe quelque chose entre lui et l’actrice cubaine Ana de Armas, avec qui il joue dans son prochain film Deep Water.

Les deux ont voyagé ensemble à Cuba et ont été vus passer du temps ensemble dans leur ville natale, La Havane.

Jeudi (5), l’acteur de 47 ans et sa co-star de 31 ans ont été vus ensemble au club Cuban Art Factory, une galerie d’art et un club.

«Je ne les ai pas remarqués au début. Puis je les ai vus parler avec un groupe d’amis. Ils ressemblaient à de bons amis », a déclaré un témoin du E! Actualités

Un jour plus tard, les deux ont dîné à la cour du Prince et ont été surpris par la caméra posant avec un employé du restaurant. Ils ont également visité le magasin de vêtements Clandestina et Ben a pris un selfie qui est apparu sur le compte Instagram officiel de la marque de mode.

“” Je suis actuellement à La Havane “… La Havane vous convient, Ben”, a écrit Clandestina.

Lors de la visite de Ben et Ana au magasin de mode, une source a déclaré au magazine Us Weekly: «Ben et Ana ont été vus quittant le magasin Clandestine vendredi entre 11 heures. et 12 h. ” La source a ajouté: «C’était juste eux et le chauffeur. Ben était de bonne humeur et a pris des photos avec les fans. »

Ben et Ana jouent un couple mari et femme dans le prochain thriller psychologique «Deep Water». Basé sur le roman de Patricia Highsmith, qui sortira le 13 novembre aux États-Unis, le film réalisé par Adrian Lyne tourne autour «d’un jeune couple dont les jeux d’esprit se relaient».

Lien source