Affiche créée pour le troisième film Spider-Man et rend hommage à Iron Man

Spider-Man, joué par Tom Holland, est devenu l’un des personnages préférés du MCU et bien que, pour autant que nous le sachions pour l’instant et officiellement, nous ne le verrons qu’une fois de plus aux studios Marvel, les fans aimeraient que Sony abandonne les droits du personnage définitivement à Marvel, mais cela ne se produira pas et moins avec la saga Venom sur le pas de la porte.

Ce qui doit être célébré, c’est que le troisième film de l’escalade aura lieu, toujours, dans l’univers cinématographique Marvel et, jouant un peu avec ce fait, L’artiste BossLogic nous surprend maintenant avec une affiche qui ramène le meilleur de Spider-Verse et du MCU.

Sur l’affiche, on peut lire Spider-Man: Leaving Home, ce qui signifie que Peter Parker a grandi et quitte la ville. Deuxièmement, depuis le rétroviseur nous voyons une photo du jeune homme avec son bien-aimé mentor Tony Stark; un Star Wars Walker (un clin d’œil à l’acquisition de Luscasfilm par Disney) peut être vu sur le tableau de bord de la voiture et dans la chaîne stéréo, Peter insère une bande de Peter Quirell, chef des Gardiens de la Galaxie. De plus, nous voyons également un enveloppement Burger King. Il y a aussi la broche qu’il obtient pour M. J. dans Spider-Man: loin de chez soi.

Un autre détail intéressant, je ne sais pas si vous l’avez remarqué, est qu’il y a un gars sur la route avec un panneau où Andy peut être lu. En bref, l’art est génial et ici nous le laissons ci-dessous pour que vous puissiez en profiter, J’aimerais que toutes les affiches des studios Disney et Marvel soient comme ça.

Que pensez-vous du fanart BossLogic?

.