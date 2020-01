Affiche de French Dispatch, le nouveau film de Wes Anderson

Searchlight Pictures a annoncé que le drame romantique à venir du célèbre et bien-aimé réalisateur Wes Anderson, The French Dispatch, sortira en salles en juin et a également lancé une élégante affiche de film.

Le film a été décrit comme une lettre d’amour au journalisme et se déroule dans un kiosque à journaux américain dans une ville fictive française du XXe siècle. L’intrigue se concentre sur trois histoires qui donnent vie à une collection de publications dans le magazine “The French Dispatch”.

Nous n’en savons pas beaucoup plus à ce sujet, mais dans le cas d’un film de Wes Anderson, c’est presque une garantie que ce sera quelque chose sinon incroyable, oui des couleurs amusantes et écrasantes.

Le French Dispatch met en vedette de grandes figures d’acteur telles que Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray et Owen Wilson.

Le film sortira en salles le 24 juin.

