Affiche et bande-annonce “ Dans le piège ” Laissez entrer le mal

Dans Dark Sky Films » Dans le piège, un homme isolé qui est convaincu qu’une force maléfique veut prendre possession de son âme a testé ses croyances après qu’une femme séduisante soit entrée dans sa vie.

Décrit comme «une vision claustrophobe effrayante de la possession démoniaque et de la nature de la foi», Dark Sky Films (House of the Devil, The Innkeepers, Bliss, Starry Eyes) sortira le film sur les plateformes VOD et DVD 10 avril.

«Philip, un jeune correcteur d’épreuves, vit dans une prison auto-imposée. Convaincu qu’une force maléfique veut prendre possession de son âme, il se retire dans son appartement d’enfance, le seul endroit où il pense pouvoir se protéger. Mais une rencontre avec une jeune femme mystérieusement séduisante lui fait remettre en question ses croyances – les démons qui l’ont hanté toute sa vie n’ont-ils été que le produit de sa propre imagination, ou cette nouvelle tentation est-elle un autre piège que le diable lui a tendu?

Voici la bande-annonce et les affiches officielles de In the Trap.