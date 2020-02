Affiche pour Herryl’s Derrickson et Cargill, My Valentine, rend hommage à l’art affiche sinistre

Duo sinistre et docteur étrange Scott Derrickson et C. Robert Cargill exécutif a produit le film suivant dans l’anthologie «Into the Dark» de Hulu, Maggie Levin«S Ma Valentine.

Le film d’horreur sur le thème de la Saint-Valentin devrait être présenté en première à Hulu vendredi prochain, et l’art de l’affiche du film rend intelligemment hommage à l’affiche de Sinistre de Derrickson.

Merci à Cargill d’avoir signalé ce petit hommage amusant sur Twitter!

Dans l’épisode, «Une chanteuse pop dont les chansons et l’identité artistique ont été volées par son ex-petit ami / manager et collées sans vergogne sur sa nouvelle petite amie / protégée. Enfermés ensemble dans une petite salle de concert après les heures, ils affrontent tous les trois les abus émotionnels du passé… jusqu’à ce que les choses deviennent violentes. »

My Valentine stars Britt Baron (“Lueur”), Anna Lore (“Patrouille du destin”), Benoît Samuel (“Gotham”) et Anna Akana (Laissez-le neiger).

Donnez votre cœur à My Valentine sur 7 février 2020.