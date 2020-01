Affiches de personnages Mulan et spot télévisé True Reflection – / Film

Mulan peut ne jamais passer pour une mariée parfaite, mais un nouvel ensemble de Mulan des affiches de personnages montrent qu’elle passe comme une guerrière parfaite, à l’intérieur comme à l’extérieur. Disney a publié plusieurs nouvelles affiches Mulan mettant en vedette les personnages du remake en direct de Niki Caro, notamment Yifei Liu comme Mulan, Donnie Yen en tant que commandant Tung, Jason Scott Lee comme Böri Khan, Yoson An comme Cheng Honghui, Gong Li comme Xianniang, et Jet Li comme l’empereur. Les affiches des personnages montrent chacun des personnages brandissant une arme qui montre Mulan de Liu dans son reflet, dans ce qui semble être un jeu astucieux de la chanson la plus populaire du film d’animation.

Parallèlement à ces affiches, un nouveau spot TV Mulan a également été publié, soulignant le “vrai” devoir de l’héroïne de Liu. Voir le spot TV et les affiches des personnages Mulan ci-dessous.

Affiches du personnage Mulan

Les lames de tout le monde sont très brillantes dans le prochain remake de Disney de Mulan. Les affiches de personnages saisissantes sont un contraste marqué avec les affiches de personnages que nous avons reçues récemment pour les remakes en direct de Disney (les affiches du Roi Lion étaient particulièrement flagrantes), et donnent un vrai sens du ton épique du film et de son approche astucieuse. J’aime particulièrement le mouvement dans les affiches, du vent dans les cheveux de Mulan et Cheng Honghui, ainsi que le regard flétri que la méchante sorcière de Gong Li, Xianniang, donne à la caméra. Il y a aussi de beaux détails, comme les serres de Xianniang et les cicatrices sur le visage de Böri Khan. Et, bien sûr, il y a la merveilleuse touche du visage déterminé de Mulan regardant dans le reflet de chaque lame.

Les affiches des personnages font un bon compagnon pour le nouveau spot télévisé, qui fait allusion à la “véritable” identité de Mulan et à son destin de guerrière qui sauvera la Chine.

Mulan arrive dans les salles le 27 mars 2020.

Lorsque l’empereur de Chine émet un décret selon lequel un homme par famille doit servir dans l’armée impériale pour défendre le pays contre les envahisseurs du Nord, Hua Mulan, la fille aînée d’un guerrier honoré, intervient pour prendre la place de son père malade. Se faisant passer pour un homme, Hua Jun, elle est mise à l’épreuve à chaque étape et doit exploiter sa force intérieure et embrasser son véritable potentiel. C’est un voyage épique qui la transformera en guerrière honorée et lui gagnera le respect d’une nation reconnaissante… et d’un père fier. «Mulan» présente une distribution internationale célèbre qui comprend: Yifei Liu comme Mulan; Donnie Yen en tant que commandant Tung; Jason Scott Lee en tant que Böri Khan; Yoson An comme Cheng Honghui; avec Gong Li comme Xianniang et Jet Li comme empereur. Le film est réalisé par Niki Caro à partir d’un scénario de Rick Jaffa & Amanda Silver et Elizabeth Martin & Lauren Hynek basé sur le poème narratif “The Ballad of Mulan”.

Articles sympas du Web: