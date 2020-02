Affrontement brutal entre Fiama et Álex lors de leurs retrouvailles, avec la surprise de Joy

Malgré les insécurités de Fiama dans la dernière ligne droite de «L’île des tentations», les Canaries ont décidé de laisser le dernier feu de la main de son petit ami, Alex. Mais ils ont vite découvert que la confiance a été rompue pour toujours en République dominicaine et les tentatives de récupérer la vie qu’ils avaient avant le programme étaient inutiles.

“Les jours ont passé et nous sommes revenus à la même chose”, a révélé Fiama à Monica Naranjo six mois après la fin. Les discussions ont été constantes et ont décidé de rompre leur relation, bien qu’ils ne soient pas d’accord sur qui a pris la décision.. Alors qu’Alex l’accuse de jouer avec plusieurs garçons, dont un collègue et Joy, un homme célibataire qu’il a rencontré à Villa Montaña, Fiama biffe ses mots de mensonge: “Essayez de vous justifier parce qu’il n’a pas bien fait les choses”.

Fiama, de la guerre à l’amour dans «L’île aux tentations»

Avec ce vivier, on s’attendrait à une réunion explosive parmi ceux qui ont participé à «Femmes et hommes et vice versa». Alex ne voulait même pas voir Fiama et, dès qu’il descendit les escaliers, il se leva et essaya de retirer le microphone. “Je ne veux pas me revoir parce que je m’aime et me valorise”, a-t-il déclaré.. Après avoir regardé le programme, il se sent piétiné pour avoir permis à sa petite amie de dormir avec Joy, entre autres.

“Vous avez dit trop de mensonges”, l’accuse-t-elle, ouvrant la barre des cris entre eux. “C’est Fiama, celle qui fait entendre des voix”, a-t-il clamé à propos de son ex, qui dit qu’il cherche toujours des conflits. Enfin, Monica Naranjo a pu calmer les eaux et Fiama s’est calmée: “Je vous ai aimé de toute mon âme mais je ne vous permettrai pas de mentir.” Alors qu’Alex dit qu’elle le bombardait de messages pour essayer de revenir, Fiama rapporte qu’il pleurait sur son téléphone pour essayer d’entrer dans la maison. Compte tenu de la disparité des opinions, le présentateur a décidé de clore la réunion.

Fiama et Álex reconstruisent leur vie

En ce temps séparé, les deux ont évolué avec leur vie. Fiama dit qu’elle a eu du mal à voir comment Alex a mis “une semaine” pour trouver une autre petite amie et lui consacrer les mêmes gestes d’affection qu’il lui avait consacrés auparavant. “J’étais en train de jouer avec d’autres filles, je n’allais pas pleurer chez moi”, admet-il, bien qu’il insiste sur le fait qu’il a fallu un mois et demi pour sortir avec sa petite amie actuelle, dont il avoue être amoureux.

De son côté, les Canaries se défendent d’être «célibataires et entiers», bien que peut-être pour une courte période. Juste après avoir dit au revoir à Monica Naranjo et se diriger vers la sortie, La joie est apparue avec un énorme bouquet de fleurs, déclenchant sa joie. “Je t’ai toujours dit que j’allais t’attendre à l’extérieur de la maison,” lui rappela-t-il. “Il est toujours mon ange, quand vous vous y attendez le moins, il vous dit quatre choses et enlève tous les maux.” Enfin, les deux se sont fondus en un baiser. “Je rentre chez moi avec bonheur”, a-t-elle reconnu, qui souhaite désormais continuer à connaître sa grande tentation sur l’île.

