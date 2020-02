Affrontez les morts-vivants avec la bande-annonce de lancement de «Zombie Army 4: Dead War»

Au cas où vous l’auriez manqué de notre examen et de notre entrevue avec Rebellion, Zombie Army 4: Dead War est disponible aujourd’hui sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.

Alors, qu’est-ce qu’un développeur doit faire, mais publier une bande-annonce de lancement pour leur spin-off du Tireur d’élite séries? Les hordes d’Hitler sont de retour pour plus, et c’est à vous de les renvoyer en enfer. Des ennemis occultes abominables, des armes épiques et une nouvelle campagne déchirante pour un à quatre joueurs vous attendent dans l’Europe des années 40, alors que vous vous battez pour sauver l’humanité des morts-vivants d’Armageddon!