‘After Life’ Saison 2: à venir sur Netflix en avril 2020

After Life de Ricky Gervais revient sur Netflix pour la saison 2 en avril 2020 et si vous cherchez tout ce que vous devez savoir sur la série, vous êtes au bon endroit. Voici ce que nous savons de la saison 2 d’After Life.

La première saison de six épisodes d’After Life est arrivée sur Netflix le 8 mars 2019. La comédie de comédie propose une montagne russe d’émotions et a été l’un des meilleurs nouveaux spectacles de Netflix de 2019 jusqu’à présent.

Le spectacle a été nominé pour plusieurs Emmy Awards. Les gars de GoldDerby ont placé Ricky Gervais parmi les favoris pour figurer dans la meilleure catégorie d’acteurs. Malgré les récentes retombées de Gervais sur les remises de prix, y compris une récente déclaration dans laquelle il a déclaré: «toutes les remises de prix sont fastidieuses.

Ricky Gervais depuis la sortie d’After Life a signé un accord exclusif avec Netflix où Netflix obtient le premier aperçu de tout nouveau projet. N’oubliez pas, Ricky est également impliqué dans deux autres projets venant également sur Netflix.

Quand la saison 2 d’After Life sera-t-elle sur Netflix?

Grâce aux annonces faites par divers comptes de réseaux sociaux de Netflix, nous avons maintenant la confirmation que la deuxième saison d’Afterlife arrive sur Netflix le 24 avril 2020!

After Life revient le 24 avril. Oui, le chien sera de retour! @rickygervais aussi. Mais le chien !! pic.twitter.com/75wIb96KSr

– Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) 13 février 2020

After Life a-t-il été renouvelé pour la saison 2?

Le renouvellement d’After Life est intervenu juste après un mois d’atterrissage de la saison 1 sur Netflix à travers le monde. Les informations proviennent du compte See What’s Next de Netflix.

Ricky a exprimé à plusieurs reprises son amour pour la réaction à l’émission. Dire: «Je n’ai jamais eu de réaction comme celle-là auparavant. C’était fou. Et réconfortant. Mais maintenant je dois m’assurer que la deuxième saison est encore meilleure, donc je vais probablement devoir travailler beaucoup plus dur que d’habitude. Vraiment ennuyeux. “

Merci encore pour tout l’amour pour #AfterLife. Je n’ai jamais eu de réaction comme ça. Les critiques ont été formidables mais la réponse des téléspectateurs a été incroyablement incroyable. Et cela signifie beaucoup plus pour moi. Vous êtes les meilleurs fans du monde. Oh, et j’ai commencé à écrire la série 2. pic.twitter.com/3tv4jxWqu8

– Ricky Gervais (@rickygervais) 27 mars 2019

Qui revient au casting d’After Life saison 2?

Tout le monde, à une exception près, a été confirmé comme étant de retour pour la saison 2 d’After Life.

Cela signifie que Tom Basden revient en tant que Matt, Tony Way en tant que Lenny, Diane Morgan en tant que Kath, Mandeep Dhillon en tant que Sandy, David Bradley, Ashley Jensen et même Paul Kaye.

Il y a eu quelques nouveaux ajouts au casting taquiné avec Gervais les qualifiant d ‘«surprises supplémentaires».

Bien sûr, la seule exception est Julian qui ne reviendra pas après sa mort prématurée dans la saison 1.

Où est la saison 2 d’Afer Life en production?

État actuel: Post-production (dernière mise à jour: octobre 2019)

La deuxième saison d’After Life a officiellement terminé le tournage. Cela a été confirmé dans un tweet de Ricky Gervais!

C’est le tournage terminé. Et maintenant le long montage. # AfterLife2 pic.twitter.com/Ggz5PfGP1n

– Ricky Gervais (@rickygervais) 28 octobre 2019

Maintenant que la série est en cours d’édition, nous pourrions nous attendre à voir une bande-annonce tomber bientôt.

À quoi s’attendre de la saison 2 d’After Life?

Pour la plupart, la première saison s’est bien terminée. Le personnage de Tony est complètement encerclé et il est sorti de l’autre côté beaucoup plus positif. Cela a conduit beaucoup de gens à se demander où exactement la direction de la saison 2 couvrirait.

Une chose que Gervais a maintes fois souligné sur ses réseaux sociaux, c’est qu’il ne tuera pas le chien au cours de la saison 2. C’est un soulagement pour tous car je ne pense pas que je pourrais gérer une autre scène de mort de chien après celle de Derek.

Bien sûr, plus de décès pourraient être en magasin pour Tony avec son père (joué par David Bradley) actuellement dans une maison de soins avec la maladie d’Alzheimer.

Tony est également de retour sur la scène des rencontres avec lui, il prévoit un rendez-vous avec l’infirmière de son père. J’espère que nous obtiendrons son nom cette saison aussi.

Nous verrons également ce qui se passe sur le lieu de travail de Tony qui, comme la plupart des médias imprimés, éprouve des difficultés.

After Life continuera-t-il après la saison 2?

Si vous cherchez des nouvelles de la saison 3 d’After Life, c’est un peu trop tôt. Le travail de Ricky n’a traditionnellement duré que deux saisons. Si vous regardez The Office et Extras, les deux émissions n’ont duré que deux saisons avec quelques spéciaux de Noël pour faire bonne mesure. De même, Derek, qui a été transporté comme un original aux États-Unis, a également couru pendant deux saisons et a vu une spéciale.

Dans une interview, Gervais a déclaré: “J’aime faire 12 ou 14 épisodes.” Dire “C’est une grande longueur pour tout mettre dedans et il ne reste rien.” Mais a parlé du fait qu’il est une production plus petite que la plupart des séries mais n’a pas exclu une troisième saison et potentiellement une autre saison en disant qu’il vieillit et pourrait devoir traire cette série un peu plus longtemps.

Combien d’épisodes y aura-t-il pour After Life saison 2?

Il a été confirmé qu’il y avait encore une fois, six épisodes constituant la saison 2. Cela va à l’encontre des saisons habituelles de 10 épisodes que nous voyons souvent avec Netflix Originals. La raison en est probablement à cause du passé de Ricky en ne voulant pas prolonger son accueil.

Ricky Gervais’s Second Netflix Stand-up Special arrive bientôt

Il y a encore plus de Ricky à venir sur Netflix dans un avenir proche au-delà d’After Life. Netflix a un deuxième spécial comédie stand-up en cours mais les détails à ce sujet sont rares pour le moment mais nous connaissons le nom du deuxième titre.

La deuxième spéciale s’appelle SuperNature, ce qui nous donne une idée qu’elle se concentrera fortement sur la nature, ce que Ricky préconise régulièrement.

On ne sait pas quand il sera sur Netflix, mais des billets sont disponibles pour la tournée prévue pour l’été 2019. Cela pourrait signifier que la spéciale sera diffusée plus tard en 2019 ou à un moment donné en 2020.

Son premier spécial sur Netflix est arrivé en 2018 et s’intitulait Humanité.

Comme vous l’avez peut-être lu, Netflix a acheté deux offres spéciales de stand up. Le premier, Humanity, que j’ai visité et filmé. Et le second, auquel je n’ai même pas encore pensé. Des suggestions de thème ou de titre? pic.twitter.com/8PqKQyUQtT

– Ricky Gervais (@rickygervais) 2 janvier 2018

En attendant, comme d’habitude pour chaque série Ricky Gervais jusqu’à présent, une bobine de bêtisier avec le rire contagieux de Gervais.

Nous continuerons à mettre à jour cet aperçu chaque mois jusqu’à la sortie de la saison 2 d’After Life sur Netflix. Avez-vous hâte de voir la saison 2? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.