Âge de la star de Bloodride, Instagram et rôles précédents! – HITC

Dagny Backer Johnsen a impressionné les fans de la série d’anthologie de Netflix Bloodride.

On peut dire qu’aucun autre genre n’a mieux utilisé le format anthologie que l’horreur.

Au fil des décennies, nous avons vu tant d’exemples exceptionnels, avec des scènes comme The Twilight Zone, Masters of Horror et Tales of the Unxpected qui se démarquent dans le domaine de la télévision.

Plus récemment, il y a eu des films intrigants à rouler avec plusieurs histoires, comme la franchise V / H / S, Southbound et XX. Il y a même eu une nouvelle série de Creepshow à la surface, aidant à transmettre que le public a faim de récits d’anthologie est très vivant.

Eh bien, c’est génial de voir que Netflix tient à livrer des histoires diaboliques et satisfaisantes sur l’étrange et sinistre de Bloodride.

Composée de six épisodes, cette série créée par Kjetil Indregard et Atle Knudsen encourage les téléspectateurs à monter à bord d’un bus fantomatique en direction d’une destination inconnue. Bien sûr, nous sommes bientôt entraînés dans des histoires de terreur distinguées en cours de route.

Dagny Backer Johnsen stars dans Bloodride

Les acteurs font tous un travail impressionnant, mais le public a été particulièrement impressionné par Dagny Backer Johnsen.

Elle incarne Olivia dans l’épisode 3 – intitulé «Bad Writer» – qui se démarque comme un point culminant de la série. En se lançant dans un nouveau cours d’écriture, elle commence bientôt à remettre en question la nature de sa réalité lorsque l’enseignant et un autre élève posent de sérieuses questions.

Bien que l’âge exact de l’actrice norvégienne soit inconnu, elle a environ 28 ans, car on sait qu’elle est née en 1992.

Sa carrière d’actrice a débuté au Western Theatre Center et à la scène nationale de Bergen, et depuis lors, elle a décroché une série de rôles notables…

Dagny Backer Johnsen: Films et séries télé

Selon IMDb, elle est apparue pour la première fois sur les écrans du film 2011 Varg Veum – The Consorts of Death (elle a joué Silje).

Après cela, elle a joué dans deux courts métrages – Last Wedding on Earth (Eva) et 23:10 jusqu’à Vors (Siren) – avant de jouer le rôle de Smykkejenta dans Pornopung en 2013.

Plus tard, les rôles au cinéma incluent Violent (Vagny), The Little Grey Fergie 1 (Grynet) et les suites et Fountain of Youth (Blond in forrest). Cependant, le public la reconnaîtra peut-être mieux comme Snaefrid dans la populaire série télévisée Vikings.

Si vous ne la connaissez pas, il y a plus de télévision d’où ça vient, car elle était aussi à Wisting (Cecilia), Aber Bergen (Veronica).

Dagny Backer Johnsen et Kate Bosworth assistent à la conversation avec Kate Bosworth lors du Festival international du court-métrage de Palm Springs 2017 au Riviera Hotel le 23 juin 2017 à…

Suivez Dagny Backer Johnsen sur Instagram

Si vous êtes fan de son travail dans Bloodride, ou en fait, l’un des projets mentionnés, cela vaut vraiment la peine de la suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @dagnyjohnsen; elle compte actuellement plus de 7 600 abonnés.

Il y a un tas de messages liés à Bloodride à vérifier, ainsi qu’une gamme d’autres messages à parcourir.

Nous espérons que vous appréciez la série!

