Âge de la star de Noughts and Crosses, rôles précédents sur Instagram – HITC

Noughts and Crosses se dirige vers BBC One le 5 mars, mais que savons-nous du nouveau venu par intérim Masali Baduza?

Il est toujours fascinant d’avoir un premier aperçu d’un nouvel acteur prometteur et la BBC a toujours été l’une des figures de proue en donnant une chance à de nouveaux talents d’acteur prometteurs.

La nouvelle série Noughts and Crosses, qui débute sur BBC One le 5 mars, semble non seulement être une histoire fascinante à l’écran, mais donne également à certains acteurs moins connus une chance de briller dans les rôles principaux de la série.

Alors que Jack Rowan incarne Callum McGregor, l’actrice Masali Baduza qui joue le rôle de Sephy Hadley apparaît à ses côtés.

Mais que savons-nous de Masali qui est un nouveau talent prometteur dans l’industrie du théâtre?

Noughts and Crosses sur BBC One

Noughts and Crosses suit Death in Paradise dans la série de jeudi à 21 heures avec le premier épisode diffusé le 5 mars.

La série, basée sur la série de livres du même nom de l’auteur Malorie Blackman, raconte l’histoire d’un univers parallèle où les Noirs (croix) sont la classe dominante dans la société et les Blancs (Noughts) sont séparés en une sous-classe.

Le mélange entre les deux races est interdit, mais lorsque Callum, un néant, et Sephy, une croix, tombent amoureux, leur vision du monde est bouleversée dans ce conte à la Roméo et Juliette.

Rencontrez l’actrice principale Masali Baduza

Actrice de 24 ans, Masali Baduza, dans le rôle principal de Perséphone «Sephy» Hadley dans Noughts and Crosses.

Masali est un nouveau venu dans l’industrie avec seulement quatre crédits d’acteur à son nom selon IMDb, donc Noughts and Crosses sera la première fois que beaucoup verront l’actrice montante à l’écran.

Après avoir grandi dans la région de East London au Cap en Afrique du Sud, le premier rôle d’actrice professionnelle de Masali est venu en 2019, trois ans seulement après avoir obtenu son diplôme de la New York Film Academy en 2016.

Loin d’agir, Masali est très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où elle publie régulièrement et compte un peu moins de 2000 followers au moment de la rédaction.

Masali Baduza: rôles au cinéma et à la télévision

Comme mentionné, les débuts d’actrice de Masali sont venus en 2019 lorsqu’elle est apparue dans le film sud-africain Bhai’s Café.

À la suite de sa première apparition, Masali a eu une première 12 mois occupés dans l’industrie avec des rôles à venir dans le court-métrage The Fighter ainsi que la série télévisée Trackers.

Pour les téléspectateurs britanniques, cependant, Noughts and Crosses sera leur première introduction à Masali Baduza et il sera sans aucun doute fascinant de voir où l’actrice de 24 ans continue à partir d’ici.

Noughts and Crosses commence sur BBC One à 21 heures le jeudi 5 mars. Il y a un total de six épisodes dans la série qui se déroulera jusqu’au 9 avril sur BBC One tandis que toute la série devrait arriver sur BBC iPlayer après la diffusion du premier épisode.

Dans d’autres nouvelles, Où a été filmé Moving On? Les sites du Merseyside accueillent la série 11 de dramatiques de jour de la BBC