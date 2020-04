Âge de la star d’Eternal Monarch, Instagram et rôles précédents – HITC

The King: Eternal Monarch est arrivé, alors faisons connaissance avec Lee Min-ho.

Alors que le verrouillage se poursuit, beaucoup d’entre nous ont beaucoup plus de temps libre à disposition.

Avec ce temps, il vaut la peine de trouver du réconfort dans l’évasion, que ce soit dans les livres, le cinéma ou la télévision. Heureusement, nous avons une multitude de services de streaming qui nous offrent d’innombrables heures de divertissement.

De tous les services, Netflix se démarque comme le plus célèbre, et en effet, ils continuent d’assurer l’accès à certains des spectacles les plus chauds disponibles, de la série documentaire Tiger King au drame pour adolescents Outer Banks.

Maintenant, ils ont enfin commencé à dévoiler The King: Eternal Monarch.

Jusqu’ici, ce fut une excellente année pour le divertissement sud-coréen, avec Parasite de Bong Joon-ho, qui est devenu le premier film en langue étrangère à remporter l’Academy Award du meilleur film.

Ce triomphe se reflète également dans le contenu télévisé, car il y a eu des émissions extrêmement populaires pour obtenir un succès international.

Grâce à une certaine star, The King devrait faire encore plus sensation…

Lee Min-ho stars dans The King: Eternal Monarch

Le personnage central – Lee Gon – est joué par l’acteur sud-coréen et multi-talent Lee Min-ho.

En plus d’être un artiste de cinéma et de télévision, il est un chanteur et un modèle établi, bénéficiant de fans dans de nombreuses industries.

Le joueur de 32 ans a déjà remporté des prix pour son travail et lors du 45e Baeksang Arts Awards, il a décroché la distinction du meilleur nouvel acteur. Pas mal du tout pour quelqu’un qui voulait devenir footballeur professionnel enfant! Ses aspirations ont changé assez tôt au lycée alors qu’il tournait son attention vers le théâtre.

Bien qu’il ait décroché un certain nombre de rôles auparavant, sa percée est venue avec la permission de marquer le rôle principal dans la série télévisée Boys Over Flowers en 2009. Tout a décollé de manière significative à partir de là.

Son premier album studio – My Everything – est sorti en 2013 et est disponible en streaming sur Spotify avec trois singles plus tard; il compte plus de 48 000 auditeurs mensuels.

Lee Min-ho: Rôles précédents

Selon IMDb, son premier rôle était celui de Fuan-Bo dans le film d’animation Blade of the Phantom Master de 2004, bien qu’il ait marqué le rôle de Lee Jin-ho la même année dans la série télévisée Sharp.

Tout au long de sa carrière, il a joué dans de nombreux autres films, tels que Public Enemy 3 de 2008 (Jung Ha-yeon), Gangnam Blues (Jong-dae), Bounty Hunters (Li San), The Bittersweet (2017) et, plus récemment, , Mysterious Fighter: Project A 2018, dont il devrait également apparaître dans la suite.

Depuis Sharp, il a également acquis une riche expérience télévisuelle le préparant pour The King: Eternal Monarch. Parmi les projets sur lesquels il a sauté, citons Legend of the Blue Sea (Heo Joon Jae), Seven First Kisses (Lee Min-ho), Heirs (Kim Tan), Faith (Choi Young), City Hunter (Lee Yun-seong / John Lee), Personal Taste (Jeon Jin-Ho) et les Boys Over Flowers susmentionnés (Goon Joon Pyo).

L’acteur Lee Min Ho est vu, en dehors de Berluti, pendant la Fashion Week de Paris – Printemps Homme

Suivez Lee Min-ho sur Instagram

Si vous êtes devenu un fan immédiat du grand Lee Min-ho grâce à The King: Eternal Monarch, cela vaut certainement la peine de le suivre sur Instagram.

Vous pouvez le retrouver sur @actorleeminho.

Il existe une poignée de messages liés au roi, ainsi qu’une large gamme de boutons-pression élégants. C’est un mannequin, après tout!

Nous espérons que vous apprécierez la chronique de la série.

