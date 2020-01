Agent de peur: Seth Rogen, David F. Sandberg adaptant la bande dessinée pour Amazon

Fear Agent: Seth Rogen, David F. Sandberg adaptant une bande dessinée pour Amazon

Le Hollywood Reporter annonce que Seth Rogen (Prédicateur, Les garçons, Lundi noir) et David F. Sandberg (Shazam!, Annabelle: Création) adaptera celle de Rick Remender (Classe mortelle) bande dessinée de science-fiction Agent de peur dans une série pour Amazon après que le streamer ait acquis les droits sur le titre à la suite d’une guerre d’enchères concurrentielles avec Peacock, HBO Max et TNT.

La ligne de log de la série se lit comme suit: Envahisseurs interstellaires. Voyage dans le temps. Clones de clones de clones, et beaucoup de whisky. Qu’il lutte contre le fléau de l’espace, remonte dans le temps pour arrêter l’invasion extraterrestre qui a changé la terre pour toujours ou reconquière son ex-femme, il n’y a rien que Heath Huston ne fera pour essayer de réparer les torts et récupérer sa famille. . Il est, après tout, le dernier agent de peur.

Mattson Tomlin (Le Batman) est joint pour écrire le pilote. Sandberg dirigera et exécutera la production, avec Rogen et ses partenaires Point Gray Productions Evan Goldberg et James Weaver produisant également avec Matt Tolmach et David Manpearl. Agent de peur le co-créateur Tony Moore, Remender et Lotta Losten seront également producteurs exécutifs. Josh Fagen supervisera Point Grey.

le Agent de peur l’adaptation vient de Sony Pictures Television, où Remender a signé un accord global de trois ans avec. Remender et Sony Pictures Television ont précédemment collaboré sur Syfy Classe mortelle adaptation de la série de bandes dessinées sombres de Remender en 2018.

Agent de peur a été publié pour la première fois par Image lors de son lancement en 2005 avant de déménager à Dark House. L’histoire s’est terminée en 2012.

