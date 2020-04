Agents de S.H.I.E.L.D. Date et teaser de la première saison finale!

ABC fixe une première date de mai pour les agents de la dernière saison de S.H.I.E.L.D.

L’ardoise grand écran de Marvel a récemment changé en raison du coronavirus. Mais peut-être que les fans peuvent être rassurés d’apprendre que le MCU sera toujours présent sur le petit écran cet été. Via TVLine, Marvel vient d’annoncer quand les téléspectateurs peuvent s’attendre Agents de S.H.I.E.L.D. pour retourner sur les ondes. La série débutera sa septième et dernière saison le mercredi 27 mai à 22 h sur ABC.

Marvel a également confirmé la date de première de la saison via Twitter. Vous pouvez consulter l’annonce (ainsi qu’un graphique d’accompagnement) ci-dessous.

Une dernière mission. “Les #AgentsofSHIELD de Marvel.” Mercredi 27 mai sur ABC. pic.twitter.com/mz4bLEAO6C

– Marvel Entertainment (@Marvel) 14 avril 2020

De plus, le producteur exécutif Jed Whedon a publié un teaser pour la saison 7 sur sa page Instagram. Mais au lieu de présenter de nouvelles images, cela rappelle aux téléspectateurs comment la dernière saison s’est terminée: avec un Phil Coulson LMD se réveillant et saluant ses coéquipiers.

Agents de S.H.I.E.L.D. la production a été bouclée lors de sa dernière saison l’été dernier, bien avant que COVID-19 n’arrête essentiellement l’industrie du divertissement. La dernière fois que nous avons quitté nos héros, ils avaient été ramenés dans la ville de New York des années 1920. Les premiers regards sur les épisodes à venir (comme celui illustré ci-dessus) ont montré les personnages dans des tenues adaptées à l’époque. De plus, Clark Gregg et Chloe Bennet ont tous deux pris sur Instagram ce week-end pour partager plus de photos en coulisses de la nouvelle saison.

La dernière saison de Agents de S.H.I.E.L.D. marquera également la fin de Marvel Television, comme nous l’avons appris au cours des dernières années. Une fois que Kevin Feige a assumé son nouveau rôle de directeur de la création de Marvel, la division TV de la société a été absorbée par Marvel Studios, ce qui a permis à Feige de contrôler toutes les entreprises sur petit écran. Bien que la série se termine, au moins un acteur est convaincu que ses personnages ne disparaîtront pas complètement du paysage MCU. L’automne dernier, Ming-Na Wen a suggéré que Melinda May pourrait avoir un rôle à jouer dans les futurs projets Marvel.

Êtes-vous excité Agents de S.H.I.E.L.D.La dernière saison de la première? Faites-nous savoir dans la section commentaire ci-dessous!

