Agents de S.H.I.E.L.D. De retour à ABC en mai

Disney a annoncé que les agents Marvel de S.H.I.E.L.D, reviendront pour leur septième et dernière saison sur ABC le mercredi 27 mai de 10h00 à 23h00. EDT.

Coulson et les agents du S.H.I.E.L.D sont repoussés dans le temps et bloqués en 1931 à New York. Avec le tout nouveau Zephyr prêt à sauter à tout moment, l’équipe doit se dépêcher de découvrir exactement ce qui s’est passé. S’ils échouent, cela signifierait un désastre pour le passé, le présent et l’avenir du monde.

“Marvel’s Agents of SHIELD” met en vedette Clark Gregg comme agent Phil Coulson, Ming-Na Wen comme agent Melinda May, Chloe Bennet comme Daisy Johnson, Elizabeth Henstridge comme agent Jemma Simmons, Iain De Caestecker comme agent Leopold Fitz, Henry Simmons comme directeur Alphonso ” Mack “MacKenzie, Natalia Cordova-Buckley comme Elena” Yo-Yo “Rodriguez et Jeff Ward comme Deke Shaw. “Agents Marvel de S.H.I.E.L.D.” a été co-créé par Joss Whedon, Jed Whedon et Maurissa Tancharoen, qui servent également de producteurs exécutifs avec Jeffrey Bell et Jeph Loeb.

Les cinq premières saisons des Agents of S.H.I.E.L.D sont déjà disponibles sur Disney + dans certains pays, dont le Royaume-Uni. En raison d’un accord existant, les six premières saisons sont actuellement disponibles sur Netflix aux États-Unis, donc la septième saison devra aller à Netflix après avoir terminé sa première exécution sur ABC. Bien que ces épisodes soient également disponibles sur Hulu pour une durée limitée.

Êtes-vous impatient du retour des agents de S.H.I.E.L.D.?

