Agents de S.H.I.E.L.D. Le teaser de la saison 7 révèle le dernier retour de Coulson

Après une durée de vie impressionnante qui est allée bien au-delà de ce que nous attendions tous, Agents de S.H.I.E.L.D. atteint enfin la fin de la ligne cette année. La saison 7 de l’émission dérivée MCU sera sa dernière, et aujourd’hui ABC a révélé qu’elle sera présentée à la fin du mois prochain le 27 mai. De plus, un nouveau teaser court a également été publié qui révèle la (dernière) résurrection de Phil Coulson de Clark Gregg.

À la fin de la saison 6, Coulson a été ramené à la vie sous la forme d’un leurre Life Model. Dans ce clip du premier match de la saison 7, Daisy (Chloe Bennet), Simmons (Elizabeth Henstridge) et Mack (Henry Simmons) regardent sous le choc leur amie renée. “Hé les gars,” dit un Coulson toujours joyeux. Et puis, après que personne n’a rendu son salut, il demande: “Pourquoi personne ne parle?”

La saison 7 d’AoS verra Coulson et son équipe renvoyés dans le passé – les années 1930, pour être exact – où ils doivent empêcher les extraterrestres qui voyagent dans le temps, les Chroniques de voler l’identité des gens et de s’assimiler à New York avant la guerre.

Comme les fans le savent, Coulson a été tué par Loki dans The Avengers, mais les agents de S.H.I.E.L.D. la saison 1 a révélé qu’il avait été relancé dans le cadre du projet secret T.A.H.I.T.I. À la fin de la saison 5, Coulson a succombé à une maladie mortelle et a passé ses dernières semaines avec May à, euh, Tahiti. La saison 6 l’a ensuite vu jouer le diabolique Coulson doppelganger Sarge. Ensuite, cette copie LMD a été créée par Fitz et Enoch pour aider leur équipe dans leur bataille avec les Chroniques.

Ne manquez pas la dernière saison de Agents de S.H.I.E.L.D. quand il arrivera sur ABC dans six semaines.