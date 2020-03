«AGT» Saison 15 nouveaux juges: Sofia Vergara, Heidi Klum – Première photo

Quelle différence une année fait. NBC a publié lundi la première photo du jury de la saison 15 d’America’s Got Talent, et il y a eu un bouleversement.

Comme indiqué précédemment, Sofia Vergara et Heidi Klum occupent les sièges laissés vacants par Gabrielle Union et Julianne Hough, qui ont tous deux été licenciés après une seule saison. C’est la première fois que Vergara apparaît sur AGT, alors que Klum a déjà exercé les fonctions de juge de 2013 à 2018; elle a également jugé les deux saisons de America’s Got Talent: The Champions.

“Je suis tellement heureux de rejoindre ma nouvelle famille sur AGT”, a d’abord déclaré Vergara dans un communiqué. «C’est un nouveau chapitre passionnant pour moi et je suis extrêmement fier d’être le premier juge latin de la série. J’ai hâte de voir tout le talent et de m’amuser avec vous tous. “

Vergara et Klum sont rejoints par leurs collègues juges Simon Cowell, qui fait partie de la série depuis 2016, et Howie Mandel, qui a fait ses débuts à l’AGT en 2010. Terry Crews est également de retour en tant qu’hôte. Une date de première n’a pas encore été fixée.

America’s Got Talent: The Champions a terminé sa deuxième saison le mois dernier, décernant le titre de “Champion du Monde” à V.Unbeatable, un groupe de danse acrobatique indien.

Vos réflexions sur la dernière incarnation du panel de juges America’s Got Talent? Déposez-les dans un commentaire ci-dessous.

