AGT Saison 15: Sofia Vergara confirmée – Heidi Klum de retour en tant que juge

Sofia Vergara passe d’une famille de téléviseurs dysfonctionnels à une autre. L’actrice de Modern Family rejoindra America’s Got Talent en tant que juge dans la saison 15, a confirmé TVLine.

“Je suis tellement heureux de rejoindre ma nouvelle famille sur AGT”, a déclaré Vergara dans un communiqué. «C’est un nouveau chapitre passionnant pour moi et je suis extrêmement fier d’être le premier juge latin de la série. J’ai hâte de voir tout le talent et de m’amuser avec vous tous! “

De plus, Heidi Klum reviendra pour occuper le quatrième siège du panel. Bien que Klum ait été juge pour la saison 2 de America’s Got Talent: The Champions plus tôt cette année, elle n’est pas apparue sur la saveur originale AGT depuis la saison 13. (Et vous pensiez que l’hôpital de Grey’s Anatomy avait une porte tournante occupée!)

Les juges Simon Cowell et Howie Mandel, ainsi que l’hôte Terry Crews, reviennent également pour la saison 15.

Bien que cette confirmation soit toujours d’actualité pour AGT, Vergara se joindre au panel n’est pas entièrement surprenant. Il a été rapporté en décembre 2019 qu’elle prenait des réunions avec les producteurs de l’émission pour discuter de la possibilité de devenir juge.

Vergara et Klum remplissent les sièges laissés vacants par Gabrielle Union et Julianne Hough, qui ont toutes deux été licenciées après une seule saison. Bien que Hough soit restée relativement calme au sujet de son départ, Union a été vigilante en dénonçant le traitement injuste qu’elle a subi et dont elle a été témoin en coulisses.

Vos réflexions sur Vergara rejoindre officiellement le panel AGT pour la saison 15? Et êtes-vous content de retrouver Klum dans le giron? Quoi que vous pensiez, déposez-le dans un commentaire ci-dessous.