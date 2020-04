Ahmed Best sur Jar Jar Binks: le retour de la série Obi-Wan Kenobi

Ahmed Best a récemment commenté la rumeur selon laquelle Jar Jar Binks pourrait faire un retour dans l’univers de Star Wars dans la prochaine série Obi-Wan Kenobi.

Une histoire de Star Wars centrée sur Obi-Wan Kenobi allait à l’origine être un film, mais il a été annoncé lors du D23 de l’année dernière qu’elle allait maintenant prendre la forme d’une série Disney Plus. On ne sait pas grand-chose sur la série Obi-Wan Kenobi, si ce n’est qu’elle suit le maître Jedi pendant son séjour sur Tatooine veillant sur Luke. La série est actuellement en cours de réécriture par Joby Harold et le tournage devrait commencer au début de l’année prochaine.

L’une des plus grandes rumeurs entourant la série Obi-Wan Kenobi est qu’elle verra le retour de Jar Jar Binks. Les choses auraient pu changer dans le processus de développement car la série semble aller dans une nouvelle direction. Néanmoins, l’acteur de Jar Jar Binks, Ahmed Best, a évoqué la rumeur dans une récente interview avec Jamie Stangroom:

«Pas autant que je sache, non. On ne m’a pas demandé. Je ne sais juste pas. Pour être tout à fait honnête, je pense que Jar Jar est quelque chose dont Lucasfilm essaie de s’éloigner, je ne vais pas retenir mon souffle pour une apparition de Jar Jar à Obi-Wan mais vous savez, qui sait. “

Alors qu’Ahmed Best nie l’histoire de Jar Jar Binks, l’acteur fait un retour dans l’univers pour le jeu télévisé Star Wars: Jedi Temple Challenge, qui fera ses débuts sur Disney Plus dans le courant de 2020.

Réalisée par Deborah Chow à partir de scripts écrits par Hossein Amini, la série Obi-Wan Kenobi d’Ewan McGregor n’est que l’un des trois spectacles Star Wars officiellement annoncés pour Disney Plus. Le Mandalorian a fait ses débuts sur le service de streaming en novembre dernier avec les stars Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

Un prequel sans titre de Rogue One centré sur Cassian Andor est également en développement avec Diego Luna et Alan Tudyk reprenant leurs rôles respectifs. Le producteur américain Stephen Schiff sert de showrunner et la série devrait commencer le tournage cette année.

