Ahoska Tano a été presque rétabli dans Star Wars: l’attaque des clones

Dave Filoni a récemment révélé que Lucasfilm avait envisagé de reconnecter Ahsoka Tano dans Star Wars: Épisode II – Attaque des clones.

Alors que la série touche à sa fin, Star Wars: The Clone Wars pourrait avoir eu son meilleur épisode de la série avec l’épisode de cette semaine, “The Phantom Apprentice”. Ahsoka Tano est devenue une favorite des fans au fil des ans avec ses apparitions dans Star Wars: The Clone Wars and Rebels. L’importance d’Ahsoka pour la saga Skywalker a été réalisée de manière très intelligente car nous ne l’avons jamais vue apparaître dans les films.

Par exemple, The Siege of Mandalore révèle qu’Ahsoka a combattu Maul lorsque les événements de Revenge of the Sith ont lieu. Dave Filoni a révélé dans une interview à Vanity Fair que Lucasfilm avait envisagé de reconnecter Ahsoka à Attack of the Clones lors du développement de The Clone Wars:

«Nous l’avons appelée Ashla au début. C’était en 2005, et cela a fonctionné à plusieurs niveaux pour moi. Je pense que c’était le nom donné à l’un des [young Jedis Yoda was training] dans Attack of the Clones. Il y avait une petite fille Togruta. Nous avons lancé l’idée que c’était peut-être Ahsoka, mais nous avons pensé que l’âge ne fonctionnait pas vraiment pour que ce soit le même personnage. Elle était trop jeune dans le film. “

Voici le synopsis de «The Phantom Apprentice»:

Ahsoka conduit les clones de la République à affronter les forces de Maul sur Mandalore, tandis que Maul sent le chaos imminent et fait un jeu calculé pour assurer sa propre survie.

