Ahsoka lutte avec la confiance de Martez dans le nouveau clip de Star Wars: The Clone Wars

Après que les clones aient déjoué le plan séparatiste et vaincu leurs forces sur Anaxes, Star Wars: La guerre des clones s’est lancé dans un nouvel arc narratif mettant en vedette le retour très attendu d’Ahsoka Tano.

Dans le cinquième épisode, intitulé «Autant en emporte une trace», l’ancienne Jedi Padawan s’est retrouvée aux niveaux inférieurs de Coruscant, essayant de se débrouiller après avoir abandonné son ancienne vie au Temple. Ahsoka a rapidement trouvé un ami à Trace Martez, qui était un mécanicien en difficulté essayant de gagner sa vie avec sa sœur Rafa dans la région de 1313. C’est ici que Ahsoka a appris la profondeur de l’hypocrisie des Jedi, car en menant la Grande Armée de la République dans leur lutte contre la Confédération des systèmes indépendants, ces guerriers de la paix et de la justice avaient presque oublié les gens qu’ils étaient censés protéger.

Ahsoka trouve rapidement sa prochaine vraie vocation, et décide d’aider les deux sœurs à payer leurs dettes. Dans l’épisode suivant, «Deal No Deal», Snips apprend que Rafa et Trace transportent des marchandises pour le Syndicat Pyke, une organisation criminelle infernale criminelle avec laquelle les Jedi ont eu plusieurs démêlés avec les saisons précédentes. Après que Trace ait pris une décision imprudente et les ait tous mis en difficulté, Ahsoka doit trouver un moyen de réparer les choses, mais comme on le voit dans le clip ci-dessus, Rafa ne semble pas faire confiance au voyou Jedi.

PLUS SUR LE WEB

Cliquer pour agrandir

Avec seulement 7 épisodes restants, il semble que Dave Filoni consacre son temps à construire les événements de Revenge of the Sith, d’autant plus qu’il reste encore beaucoup de fils d’intrigue à tisser, y compris le siège de Mandalore et le retour de Darth Maul . De plus, l’EP a promis de donner à Ahsoka une fin appropriée cette fois, ce qui pourrait expliquer où elle s’est retrouvée avant les événements de Star Wars Rebels.

Quoi qu’il en soit, assurez-vous de ne pas manquer de tout nouveaux épisodes de Star Wars: La guerre des clones comme ils sont diffusés chaque vendredi sur Disney Plus.