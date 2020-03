Ahsoka rencontre encore plus de problèmes dans l’épisode 6 de “The Clone Wars”, “Deal or No Deal” – Critique

Nous sommes à mi-chemin de la dernière saison de The Clone Wars et ça va vite. Avec une saison raccourcie et des épisodes réguliers de plus de 20 minutes, c’est presque un peu trop rapide. Mais, hélas, nous obtenons ce que nous obtenons, nous devons donc chérir chaque instant. Et dans cet épisode, Ahsoka se retrouve dans une situation inconfortable et dangereuse grâce à Rafa. Ni la sœur de Martez n’est particulièrement avisée en ce qui concerne la galaxie, ce qui peut être un peu pénible non seulement pour Ahsoka, mais aussi pour le public. [Spoiler alert: Spoilers ahead for The Clone Wars Episode 6].

Ahsoka, Rafa et Trace en route pour Kessel pour un pick-up spécial, «The Clone Wars» | Disney +

Ahsoka passe plus de temps avec Rafa et Trace et il est clair qu’ils sont à la fois très naïfs et risqués

Le dernier épisode s’est terminé avec Ahsoka prenant la décision de quitter les sœurs Martez dès que son speeder bike était opérationnel. Mais dans les premières minutes de cet épisode, vous pouvez la voir et Trace se lier davantage. Trace la convainc de rester un peu plus longtemps pour des raisons de sécurité, mais aussi leur amitié se développe rapidement. Bien que ce ne soit vraiment pas plus sûr avec Trace et Rafa, comme le montre le reste de l’épisode, il est clair que Ahsoka veut également rester avec Trace un peu plus longtemps.

La carte de titre de cet épisode se lit comme suit: “Les erreurs sont des leçons précieuses souvent apprises trop tard.” Eh bien, Rafa amène sa sœur et Ahsoka dans une erreur majeure avec son dernier plan pour gagner de l’argent.

Cette dynamique entre Ahsoka et les sœurs est hilarante à regarder. Ahsoka a beaucoup plus d’expérience et de savoir-faire qu’ils ne pourraient même l’imaginer, mais doit le retenir quelque peu. Elle est frustrée par les deux pour ne pas avoir écouté ses conseils, mais elle est également plus intéressée à les aider qu’à renflouer parce que c’est juste qui est Ahsoka.

Anakin et Ahsoka partagent un moment à travers la Force

L’un des moments les plus courts de l’épisode, mais peut-être l’un des plus profonds, est la brève scène avec Ahsoka et Anakin. Lorsque Trace entre par erreur dans une voie militaire en quittant Coruscant, Anakin Skywalker se trouve juste sur la planète, dans la tour de patrouille. Ils sont presque arrêtés, mais Ahsoka et Anakin partagent un moment à travers la Force où il semble qu’ils se sentent. Je veux dire, il est évident qu’ils se sentent, mais ce n’est pas tout à fait clair si Ahsoka sait qu’il est là.

Cependant, il semble qu’Anakin se rende compte qu’Ashoka est sur ce navire. Dave Filoni a déclaré en 2016 qu’Anakin et son ancien Padawan se connaissent si bien que vous pouvez «en quelque sorte dire où ils se trouvent dans la Force». Filoni l’a assimilé à quand un parent a le sentiment que son enfant est en difficulté même s’il n’est pas près d’eux. “Donc, vous étendez cela à la Force … et il y a toujours ce sentiment qu’Anakin est là, qu’il est vivant, que les choses se passent.”

Bien que ce ne soit pas exactement une réunion – pour l’instant – c’est la plus proche que nous allons avoir en ce moment. Et si cela vous a touché le cœur, imaginez quand ils se reverront. C’est un peu comme quand vous avez vraiment faim et envie de gâteau au chocolat, alors vous en avez une petite tranche et vous mourrez d’envie de manger le reste. Leurs retrouvailles ne peuvent pas arriver assez tôt.

Mais cette scène avec Anakin ouvre-t-elle un trou d’intrigue?

Cela ouvre en fait un débat sur la question de savoir si cette scène est un trou d’intrigue. Anakin est absent dans les sièges de la bordure extérieure pendant des mois avant la vengeance des Sith. C’est pourquoi son temps seul à bavarder avec Padmé était si important dans l’épisode 2. Et bien que le public puisse voir que Padmé est enceinte, il n’est pas clair si Anakin le peut. Mais étant donné que Revenge of the Sith est sa première fois à l’apprendre en canon, il est sûr de supposer qu’il ne peut pas le dire de son point de vue et Padmé attend de le lui dire en personne.

Donc, pour qu’il soit de retour sur Coruscant, cela reviendrait certainement. Cependant, Dave Filoni et The Clone Wars en général sont vraiment bons pour garder Canon. Anakin n’a même pas rencontré le général Grievous pendant six saisons afin de ne pas gâcher sa première rencontre avec lui dans Revenge of the Sith.

Dans cet esprit, Padmé est probablement hors planète en mission ou en engagement de parole, comme elle le fait souvent. Ou… c’est un trou d’intrigue et nous en apprendrons plus à ce sujet plus tard. Ce n’est pas un gros problème, mais quelque chose à remarquer et à méditer à coup sûr.

Essentiellement, Ahsoka est beaucoup plus expérimenté et devra transporter ce groupe en toute sécurité

Le travail que Rafa a pour mission est de diriger les épices de Kessel au clan Pyke. Maintenant, l’inclusion de la course de Kessel a été un cri majeur pour les fans, car elle appelait une ligne emblématique de la trilogie originale. Je veux dire, saviez-vous que Han Solo a fait le Kessel Run en douze parsecs? Arrondir, bien sûr.

Ahsoka et les sœurs Martez rencontrent le syndicat Pyke | Disney +

Avant même d’arriver à Kessel, Ahsoka était contre et se méfiait des implications. Ses inquiétudes se sont confirmées lorsque la famille ombragée de Yaruba n’était pas au courant de l’endroit où cela allait. Il s’avère qu’ils doivent le livrer aux Pykes qui, si vous vous en souvenez, seraient responsables du meurtre de Maître Sifo-Dyas, entre autres choses horribles. Sans oublier, Kessel utilise des esclaves pour son extraction d’épices. Mais Ahsoka reconnaît que la République laisse trop de choses glisser sous leur nez. Elle le saurait, ayant combattu pour cela pendant des années avant de partir.

Le public a appris beaucoup de leçons dans cet épisode. D’une part, les sœurs Martez sont super téméraires et très prêtes à fermer les yeux sur les ennuis. Non seulement cela, mais Trace est très immature et très soucieux de son navire. Elle est aussi… assez inutile quand il s’agit de faire preuve de bon sens ou de sortir de situations difficiles.

Alors que Ahsoka menant la charge est très gratifiant de revoir, cela a été un peu frustrant de la voir interagir avec les sœurs Martez et leur incompétence. Pour tout Rafa continue d’être un marchand charismatique et ainsi de suite, elle est tout aussi amateur que Trace.

Nous nous dirigeons vers le troisième épisode de cet arc de quatre épisodes la semaine prochaine. Quelque chose à attendre avec impatience est la rencontre d’Ahsoka avec Bo-Katan dans les prochains épisodes et sa présence sur Mandalore. Sans parler de toutes les retrouvailles à venir.