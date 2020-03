Ahsoka Tano Acteur sur le casting de Rosario Dawson pour le Mandalorien

Ashley Eckstein, la voix originale d’Ashoka Tano, a répondu aux récents rapports de Rosario Dawson amenant le personnage bien-aimé en action réelle dans la saison deux de The Mandalorian.

Ahsoka Tano est devenue l’un des personnages les plus aimés de Star Wars au fil des ans en raison de sa croissance dans Star Wars: The Clone Wars et de son apparition dans Star Wars Rebels. Il y a eu quelques personnages animés de Star Wars qui sont passés à l’action en direct comme Saw Gerrera, mais de nombreux fans ont laissé espérer qu’Ashoka Tano en ferait de même à un moment donné.

Selon des rapports récents de la semaine dernière, il semble que Ahsoka Tano apparaîtra enfin en direct pour la deuxième saison de The Mandalorian. Avant la nouvelle, il y a eu un débat parmi les fans sur qui devrait donner vie à Ahsoka Tano. Alors que Rosario Dawson la jouerait dans The Mandalorian, certains estiment que la comédienne originale Ashley Eckstein devrait être celle qui la jouerait en live-action. Dans un récent post sur Instagram, Ashley Eckstein a abordé les informations selon lesquelles Rosario Dawson jouait un Ahsoka Tano en direct dans la saison deux de The Mandalorian:

Voici le synopsis officiel de The Mandalorian:

Après les histoires de Jango et Boba Fett, un autre guerrier émerge dans l’univers Star Wars. Le Mandalorien se situe après la chute de l’Empire et avant l’émergence du Premier Ordre. Nous suivons les péripéties d’un seul tireur dans les confins de la galaxie loin de l’autorité de la Nouvelle République.

Le Mandalorien met en vedette Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito, Emily Swallow, Carl Weathers, Omid Abtahi, Werner Herzog et Nick Nolte. La série Star Wars a été écrite par Jon Favreau, qui sert également de producteur exécutif aux côtés de Dave Filoni, Kathleen Kennedy et Colin Wilson. Karen Gilchrist est également à bord en tant que co-productrice exécutive.

La première saison de Mandalorian est désormais disponible exclusivement sur Disney Plus.

