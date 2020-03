Ahsoka Tano dans Star Wars: The Mandalorian Saison 2

La deuxième saison de «The Mandalorian» devrait présenter «Ahsoka Tano» sur nos écrans pour la première fois en direct. Selon SlashFilm, la star de Luke Cage, Rosario Dawson devrait jouer le rôle.

«Ahsoka Tano» est apparu dans les séries animées Star Wars: The Clone Wars et Star Wars: Rebels. Elle a été jouée par Ashley Eckstein.

Le personnage était le Padawan d’Anakin Skywalker alias Dark Vador et elle a été vue pour la dernière fois en équipe avec Sabine Wren, qui est également une Mandalorienne, essayant de trouver l’apprentie Jedi, Ezra Bridger.

Dave Filoni est l’un des co-créateurs du personnage et l’un de ceux derrière non seulement les spectacles d’animation, mais sur “The Mandalorian”. Et cela pourrait aider à compléter l’histoire du méchant principal de l’émission, Moff Gideon, et comment il s’est emparé du Darksaber.

Que pensez-vous de Rosario Dawson jouant Ashoka?

