Ahsoka Tano pourrait apparaître dans le spectacle Obi-Wan Kenobi de Disney Plus

Le personnage préféré des fans, Ahsoka Tano, a finalement fait son entrée dans les grandes ligues avec son apparition dans Star Wars: The Rise of Skywalker. Si vous avez vu le film, vous vous demandez peut-être où elle est apparue dans ce désordre. Le générique a cependant révélé qu'elle était l'un des chœurs de voix Jedi encourageant Rey à vaincre l'empereur dans les derniers instants.

C'est une petite partie, mais montre au moins que Lucasfilm considère le personnage digne d'être inclus dans le mythe aux côtés d'Anakin Skywalker, Mace Windu et Yoda. Et maintenant, nous entendons qu'elle peut continuer à jouer un rôle plus important dans le Obi Wan Kenobi Spectacle Disney Plus. Selon nos sources, Lucasfilm en «parle à 100%» et bien qu'aucune décision finale n'ait encore été prise, nous n'avons aucune raison de douter de ces informations. Après tout, cela nous vient des mêmes sources qui nous ont dit que (SPOILERS) décède dans The Rise of Skywalker, (SPOILERS) est révélé comme un traître dans The Rise of Skywalker et que Rey est Palpatine (SPOILERS), qui s'est transformé pour être vrai.

Avec la série Obi-Wan montrant vraisemblablement le personnage gardant un profil bas sur Tatooine, nous devons supposer que Ahsoka le recherchera plutôt que vice-versa. Les deux se connaissent déjà bien sûr, bien que vous deviez imaginer qu'un utilisateur de la Force comme Ahsoka arrivant sur Tatooine pourrait faire sauter la couverture d'Old Ben parmi les locaux. Cependant, nous avons déjà vu une partie de l'histoire d'Ashoka après l'Ordre 66, dont un élément majeur consistait à garder ses pouvoirs de Force secrets pour éviter d'être grondé en tant qu'ancien Jedi.

Un autre élément à surveiller est de savoir qui ils jetteront pour la jouer. Rosario Dawson a longtemps été le choix des fans pour le rôle, et elle ferait un excellent travail (je pense aussi qu’elle aurait à peu près le bon âge pour Ahsoka à ce stade de son histoire). Mais je suppose que nous devrons attendre et voir.

Quoi qu'il en soit, les gens ont crié pour plus d'Ahsoka au fil des ans. Son apparition dans The Rise of Skywalker était un beau geste (même si cela a également confirmé qu'elle était morte au moment du film), mais espérons que nous obtiendrons quelque chose de plus rapidement. Comme dans le Obi-Wan spectacle.