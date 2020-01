Aidy Bryant prend des risques et prend le contrôle – / Film

Dans les mers déchaînées de Peak TV, lorsque plus de 530 comédies et drames scénarisés ont été diffusés l’année dernière, la série Hulu Aigu était une agréable surprise. Saturday Night Live star Aidy Bryant a apporté une énergie dérangeante et désordonnée à son rôle d’Annie, une écrivaine en surpoids qui embrasse son apparence et dont la créativité commence à briller lorsqu’elle publie un essai contre la volonté de son patron. La deuxième saison arrive à Hulu dans quelques jours, et la dernière bande-annonce montre comment Annie fait face en essayant de prendre le contrôle de sa vie, à la fois personnellement et professionnellement. Découvrez-le ci-dessous.

Bande-annonce de Shrill Season 2

Cette bande-annonce donne l’impression que la colocataire d’Annie, Fran (Lolly Adefope) a un peu plus à faire cette saison, ce pour quoi je suis; les conflits de la première saison entre Fran et Annie ont surtout porté sur le petit ami perdant d’Annie, Ryan (Luka Jones), donc je suis heureux de voir Fran comme le point focal d’un scénario impliquant sa propre famille au lieu de devenir simplement une caisse de résonance pour les problèmes évolutifs d’Annie.

Sur le front de la comédie, il n’y a rien ici qui m’a fait rire à haute voix – mais il n’y avait pas trop de ces moments de la première saison non plus. Je dirais que Shrill est plus une comédie dramatique qu’une comédie simple, avec les interactions d’Annie avec son travail, sa famille (joué par Julia Sweeney et Daniel Stern), et des partenaires romantiques servant de piliers qui soutiennent la série. La première saison est une montre facile: elle ne demande pas trop de temps et présente des énigmes pertinentes pour les personnes dans la trentaine. De plus, il touche à des problèmes que vous ne voyez pas souvent abordés de front dans des émissions de télévision comme celle-ci. La première saison m’a laissé enthousiasmé par l’avenir de la série – il ne nous reste plus qu’à voir si la série peut s’appuyer sur son potentiel ou si elle tombe en panne.

Voici le synopsis officiel de l’émission:

Des producteurs exécutifs Lorne Michaels et Elizabeth Banks vient la deuxième saison de Shrill, une série de comédie avec Aidy Bryant (Saturday Night Live) dans le rôle d’Annie, une jeune femme qui veut changer sa vie – mais à quel prix? Ayant trouvé un nouveau sentiment de confiance en soi et de contrôle, Annie trouve que la vie qu’elle a poursuivie avec Ryan, ses amis, sa famille et sa propre carrière n’est pas tout à fait ce qu’elle imaginait. Elle a la confiance. Maintenant, qu’est-ce qu’elle va en faire?

Shulu saison 2 frappe Hulu sur 24 janvier 2020.

