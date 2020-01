Aidy Bryant prend des risques qui changent la vie dans la bande-annonce de Shrill Season 2

Aidy Bryant prend des risques qui changent la vie dans la bande-annonce de la saison 2 de Shrill

Hulu a publié la bande-annonce de la deuxième saison de 8 épisodes de leur série humoristique dirigée par Aidy Bryant Aigu, mettant en vedette Annie alors qu’elle essaie de changer sa vie en prenant des risques avec le soutien de son petit ami, de ses amis et de sa famille. La série devrait revenir le 24 janvier. Découvrez la vidéo dans le lecteur ci-dessous!

Dans la saison 2, après avoir affronté ses démons – sa maman, son patron et, bien sûr, son troll – Annie commence la saison en se sentant plutôt bien avec son petit ami Ryan à ses côtés. C’est jusqu’à ce qu’elle se rende compte que quitter son emploi à la hâte et sauter dans une relation avec quelqu’un qui est, eh bien, un peu moins axé sur la carrière n’était peut-être pas la meilleure idée. Mais Annie n’est pas la seule sur le chemin de la découverte de soi… elle sera rejointe par Fran et sa mère, qui déterminent également ce qu’elles veulent vraiment de la vie. Et même s’il n’est pas facile d’obtenir ce qu’elle a toujours imaginé vouloir, Annie n’est plus le paillasson qu’elle était autrefois – et elle ne fait que commencer.

L’adaptation sur petit écran de Aigu est écrit par Lindy West, Ali Rushfield (Amis du Collège) et la star Aidy Bryant (Saturday Night Live, The Big Sick). Bryant joue Annie, une jeune femme qui veut changer sa vie, mais pas son corps. Annie essaie de commencer sa carrière en jonglant avec de mauvais petits amis, un parent malade et un patron perfectionniste.

Alors que Julia Sweeney (Pulp Fiction) a joué la mère de Bryant dans l’émission, qui met également en vedette Lolly Adefope (Mission: Impossible – Fallout), Luka Jones (Sa), Ian Owens (Oasis) et John Cameron Mitchell (Hedwige et le pouce en colère).

La vidéo de Lorne Michaels sur Broadway produira Aigu avec Elizabeth Banks, Max Handelman’s Brownstone Productions et Warner Bros. Television. Jesse Peretz dirigera et produira le premier épisode, tandis que Carrie Brownstein dirigera le second. Rushfield sera le showrunner de la série.

Les six épisodes de la première saison sont déjà disponibles en streaming, exclusivement sur Hulu.