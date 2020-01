Aimez-vous bronzer? Connaissez ses bienfaits et apprenez à prendre soin de vous en vous exposant

On a toujours dit que le soleil avait d’excellentes propriétés pour la peau. Sans aucun doute, il a aussi ses dégâts et ici nous vous montrons tout pour que vous puissiez vous détendre sur la plage, sur le balcon ou dans le patio sans crainte!

26 janvier 2020

“Est-ce que je prends du soleil ou pas?”, Est la question de plusieurs, surtout si c’est bon ou pas, si ça fait mal à la peau ou pas, ou si seulement avec un écran solaire tout est résolu.

La vérité est que le soleil fournit de la vitamine D, ce qui permet de fixer le calcium dans nos os, ce qui les rend plus résistants.

Pour cela, il faut contrôler votre exposition: éviter les rayons du soleil les plus puissants entre 10 et 16 heures.

Si vous pratiquez une activité physique avec une exposition prolongée au soleil, portez des vêtements faits de tissus qui empêchent le passage du rayonnement solaire. Appliquez toujours un écran solaire une demi-heure avant l’exposition et renouvelez-le toutes les deux heures!

Les peaux plus claires nécessitent une protection plus élevée (40, 50 et 60) et les plus foncées, 30 ou 40. Pour ce faire, gardez à l’esprit que les zones les plus sensibles du corps au soleil sont les lèvres, les paupières, les rayures du cuir chevelu, des oreilles, du cou, du cou, du décolleté, du cou de pied et de l’arrière des genoux.

Ainsi, vous pouvez bronzer si vous le souhaitez, prendre un peu d’air frais ou simplement profiter d’un peu de chaleur. Profite de la vie!