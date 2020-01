Ainhoa ​​Arteta et Beret, invités du Gala 3

Tout est prêt pour le Gala 3 de ‘OT 2020’. Ce dimanche 2 février, La 1 diffusera un nouveau gala de défilé de talents produit par Gestmusic et présenté par Roberto Leal. Comme les précédents, les nerfs et la musique seront les principaux protagonistes. Après le départ d’Ariadna il y a une semaine, cette fois ce seront Eli et Rafa qui feront face à l’expulsion. Elle tentera de gagner la faveur du public avec le thème “Mama Do” de Pixie Lott tandis que le garçon tentera de conquérir le public avec le thème “Sentiment de Caboba” d’El Canijo de Jerez.

Ainhoa ​​Arteta et Beret, invités à ‘OT 2020’

Dans ce gala, nous verrons également le résultat de la chanson de groupe “Kisses” par El Canto del Loco. Après le premier laissez-passer de bus, Noemí Galera et le reste des enseignants n’ont pas hésité à se battre contre le groupe d’élèves, les avertissant que le niveau de ce sujet n’atteignait pas le minimum requis par «OT 2020». Ont-ils appris la leçon et présenté une première performance digne d’espace? Celle des inconnues qui sera présentée lors de ce gala où nous verrons Flavio chante la chanson solo “Shotgun” de George Ezra après avoir été un favori dans Gala 2 et obtenu précisément le privilège de pouvoir chanter seul.

D’autre part, et comme cela s’est produit dans le reste des galas, l’espace aura deux invités puissants. D’une part, nous verrons Beret. Le chanteur bien connu a visité l’Académie d’OT 2020 il y a quelques jours pour enseigner un cours de composition aux étudiants et revient maintenant pour interpréter l’une de ses nouvelles chansons dans le format produit par Gestmusic. Pour sa part, le célèbre artiste Ainhoa ​​Arteta sera l’autre grand invité de la nuit. Il arrive à l’espace pour présenter le projet musical “The Other Shore” et le fait aussi pour parler de “Prodigies”, le show à succès TVE dont il est membre du jury. Il ne faut pas oublier que l’artiste a récemment signé pour «Mask Singer», le nouveau spectacle de talents musicaux d’Atresmedia.

Liste des sujets et des candidats qui les interpréteront

– Thème du groupe: “Bisous“, de El Canto del Loco.

– Eli: “Maman faire“par Pixie Lott

– Rafa: “Sentiment d’acajou“par El Canijo de Jerez

– Flavio: “Fusil de chasse“par George Ezra

– Jésus et Javi: “Votre froideur“par Triana

– Bruno et Anne: “Ça pourrait être pire“, de La Maison Bleue

– Nia et Gèrard: “L’adieu“par Cami

– Maialen et Nick: “Graine noire“par Radio Futura

– Hugo et Anaju: “Mademoiselle“par Shawn Mendes et Camila Cabello

– Eva et Samantha: “Maniaque“Michael Sembello

