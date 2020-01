Ainsi, les 6 enfants d’Angelina et Brad Pitt ont changé. Zahara a le même style que sa maman

Angelina Jolie a toujours été caractérisée comme l’une des actrices les plus empathiques du monde. Sa passion pour les causes humanitaires a fait d’elle une grande personne toujours prête à aider ceux qui en ont le plus besoin.

Sans aucun doute, Angelina a démontré encore plus ce côté d’elle quand, avec Brad Pitt, ils ont décidé d’adopter et de donner une vie meilleure à leur premier fils Maddox. Suite à cela, le couple a adopté 2 autres enfants, Pax et Zahara.

La famille vivait très heureuse, et ils ressentaient une énorme satisfaction en sachant qu’ils amélioraient la qualité de vie de ces enfants. C’est à la fois son amour et son désir de faire grandir la famille, qu’ils ont eu leur première fille biologique Shiloh, et des années plus tard, Knox et Vivienne sont nés.

La famille est reconnue dans le monde entier et grâce aux médias et aux réseaux sociaux, nous avons pu grandir avec eux. Alors maintenant, nous vous laissons avec quelques photos sur l’apparence de ses six enfants aujourd’hui.

1. Maddox Jolie-Pitt (18 ans) : Le petit garçon a été adopté dans un orphelinat au Cambodge à l’âge de 7 mois. Aujourd’hui à 18 ans, il va au collège et a beaucoup de style!

2. Pax Thien Jolie-Pitt (15 ans) : Pax avait été abandonné dans un hôpital local et avait 3 ans lorsque le couple l’a adopté.

3. Zahara Marley Jolie-Pitt (14 ans): a été abandonnée par sa mère biologique en Ethiopie. Angelina et Brad l’ont adoptée en 2005 et lorsqu’ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont dû la voir avec des médecins, mais aujourd’hui, elle est plus belle et en meilleure santé que jamais.

4.Shiloh Jolie-Pitt (13) : Il est né en 2006. Depuis son enfance il aimait s’habiller comme un enfant et peu à peu ses parents le considèrent comme tel.

5. Knox Leon Jolie-Pitt (11): Il est né en 2008 avec sa jumelle Vivienne.

6. Vivienne Marcheline Jolie-Pitt (11): Elle est la plus petite de la famille et a commencé à suivre les traces de sa sœur Shiloh concernant sa robe et ses goûts.

PARTAGEZ-LE AVEC VOS AMIS: