Ainsi, les «sacs cadeaux» pour les nominés aux Oscars 2020

Il est enfin arrivé. Ce dimanche 9 février sera la “soirée cinéma la plus importante” Et en tant que bons cinéphiles, beaucoup seront attentifs à tout ce qui se passe à l’intérieur et à l’extérieur de l’une des cérémonies de remise des prix les plus importantes du monde du divertissement.

C’EST AUJOURD’HUI, C’EST AUJOURD’HUI! 👏❤️https: //t.co/NH8urdd42X

– Sopitas (@sopitas) 9 février 2020

Comme vous le savez, Il y a plusieurs artistes et réalisateurs qui concourent dans les catégories que les Oscars doivent récompenser et reconnaître le meilleur du cinémaCependant, à la fin de la nuit, il n’y aura qu’un seul gagnant incontestable dans chacun d’eux. Ne vous sentez pas mal si votre acteur ou réalisateur préféré ne ramène pas la statuette tant convoitée, car à la fin personne ne partira les mains vides.

Et est-ce Chaque nominé aux Oscars dans les catégories intérimaire et de gestion reçoit un «sac cadeau» qui contient plusieurs produits gratuits qui totalisent des milliers de dollars. Le sac excentrique de cette année donnera des célébrités comme Martin Scorsese, Joaquin Phoenix, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Laura Dern, Margot Robbie, Leonardo DiCaprio, entre autres, plus de 225 mille dollars de produits et tous pour avoir reçu une nomination en 2020. ¡Órale!

Atouts distinctifs, la société basée à Los Angeles et qui est derrière les sacs-cadeaux, a déclaré au New York Times que Les cadeaux de cette année valent 70 000 dollars de plus que l’année dernière. Et ce n’est pas la seule nouveauté, puisque d’être nominé dans deux catégories (l’actrice principale et secondaire), Scarlett Johansson a fait en 2020 avoir un sachet de moins des 25 qui sont toujours envoyés. Se pourrait-il qu’elle joue un double? 🤔

Revenant au sujet, Le contenu des «sacs-cadeaux» convoités est varié. Parmi les cadeaux coûteux du sachet de cette année, eau avec hydrogène, bandeaux pour méditer (et qui émettent des ondes cérébrales), rendez-vous romantiques dans des hôtels cinq étoiles –Avec des nuits qui coûtent 1800 dollars–, exfoliations, remplisseurs de lèvres, rajeunissement facial, un cigare électronique en or 24 carats, chocolats au cannabis, entre autres choses.

Le «sac cadeau» des nominés aux Oscars comprendra également un coupon qui peut être échangé contre une croisière de 12 jours sur un yacht de luxe pour 220 personnes; Les kimonos en soie, un kit pour détecter les infections des voies urinaires et même un abonnement à une page pour trouver un partenaire sur Internet – au cas où vous pensiez que les célébrités n’ont pas souffert de chagrin et de solitude.

À l’intérieur du sac-cadeau Oscar 2020 d’une valeur de 215 000 $ pic.twitter.com/dCRmpaZjLO

– Entertainment Insider (@EntInsider) 7 février 2020

Il convient de mentionner que Les “sacs-cadeaux” ne sont en aucun cas affiliés aux Oscars, et que de nombreuses marques investissent dans ces cadeaux afin que les célébrités deviennent plus tard leurs clients fréquents. Maintenant, sûrement, les personnes présentes aideront plus d’un d’entre eux à prendre cette boisson amère de ne pas être devenu le vainqueur incontesté de la nuit, ne le pensent-ils pas?