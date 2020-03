Air Jordan 1 “Court Purple” semble parfait pour les fans de Kings

Air Jordan 1 Retro High OG “Court Purple” a l’air aussi lisse que prévu dans les dernières photos en main.



Jordan Brand a plusieurs rétros Air Jordan «Court Purple» à l’affiche pour le printemps, y compris la très attendue Air Jordan 4, ainsi que la dernière version de la Air Jordan 1 Retro High OG. Le lancement officiel de ce dernier est prévu le 4 avril, tant pour les écoles pour hommes que pour les écoles primaires.

Contrairement à la Air Jordan 1 “Court Purple” 2018 qui a emprunté la route “Black Toe”, cette version 2020 suit le blocage de couleur de la Air Jordan 1. “Chicago”. Inutile de dire que les superpositions rouges ont été échangées en faveur de la teinte homonyme de la chaussure.

L’Air Jordan 1 Retro High OG “Court Purple” présente une construction en cuir lisse avec un traitement blanc des panneaux médians, de la languette, des orteils et de la semelle intermédiaire, tandis que les superpositions violet court apparaissent dans tous les endroits familiers. Pendant ce temps, le noir orne le col de la cheville, la marque Nike swooshes et les ailes pour compléter le look.

Comme indiqué dans le post IG intégré ci-dessus, les coups de pied viendront apparemment avec un ensemble supplémentaire de lacets lavande. Cela ne semble pas correspondre au reste de la conception, mais je régresse.

Recherchez les Court Purple 1 pour arriver le 4 avril dans les tailles pour hommes et écoles primaires au prix de 170 $ et 130 $, respectivement. Continuez à faire défiler pour quelques photos et vidéos supplémentaires des “Court Purple” 1s, et cliquez ici pour prévisualiser la prochaine Air Jordan 4 du même nom.

