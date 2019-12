Air Jordan 1 Hi '85 "Varsity Red" Prochainement: Premier aperçu

La coupe originale de l'Air Jordan 1 obtient un nouveau coloris.



Si vous savez quelque chose sur l'Air Jordan 1 High OG, alors vous saurez que la version que nous achetons maintenant n'est pas la même version que celle de 1985. La principale différence est que la coupe près du brassard est un peu remaniée. La silhouette est un peu différente et a été mise à jour pour le streetwear moderne. Au cours des dernières années, les chefs de OG Jordan ont demandé une version fidèle à la forme de 1985 OG et en 2020, Jordan Brand est sur le point de livrer.

Il y a eu plusieurs teasers concernant le premier colorway Hi '85 et maintenant, il semble qu'un autre soit en cours. Dans cette maquette photoshop de @zsneakerheadz, nous voyons une sneaker rouge et noire avec un blocage de couleur que nous n'avons jamais vu auparavant. La zone des orteils et les panneaux latéraux sont noirs tandis que les superpositions et le swoosh Nike sont rouges. Dans l'ensemble, c'est un modèle assez cool qui correspond à l'esthétique des Chicago Bulls d'il y a 35 ans. Si vous êtes un OG dans le jeu de sneakers, ce sera certainement l'une des meilleures sneakers de 2020.

Pour l'instant, il est rapporté que ceux-ci chuteront au début de 2020, bien qu'il n'y ait pas de date de sortie exacte. Restez à l'écoute pour les mises à jour car nous serons sûrs de vous les apporter.

