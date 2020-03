Air Jordan 1 High OG «Court Purple» Bientôt disponible: aperçu vidéo

La Air Jordan 1 Retro High OG “Court Purple” aurait frappé les détaillants le 4 avril dans les tailles pour hommes et écoles primaires.



Si vous avez l’impression que Jordan Brand a récemment sorti et prévoit de sortir une quantité infinie d’Air Jordan 1, vous n’êtes pas seul. Il semble certainement qu’il y ait une nouvelle Air Jordan 1 à la portée de tous les week-ends et qu’il y ait certainement un peu de fatigue AJ1 à cause de toutes les options.

Cela dit, nous ne pensons pas que quiconque se plaigne de la prochaine Air Jordan 1 Retro High OG “Court Purple”.

Contrairement à l’AJ1 “Court Purple” 2018 qui a emprunté la voie “Black Toe”, cette version 2020 suit le blocage des couleurs de la “Chicago” Air Jordan 1. Inutile de dire que les superpositions rouges ont été échangées en faveur de l’homonyme de la chaussure teinte.

Comme on le voit dans la vidéo intégrée ci-dessus (ainsi que sur les photos en bas de cet article), la Air Jordan 1 Retro High OG “Court Purple” présente une construction en cuir lisse avec un traitement blanc des panneaux médians, de la langue, des orteils et de la semelle intermédiaire, tandis que des superpositions pourpres de cour apparaissent dans tous les endroits familiers. Pendant ce temps, le noir orne le col de la cheville, la marque Nike swooshes et les ailes pour compléter le look.

Les coups de pied seront également livrés avec plusieurs ensembles de lacets bien qu’il reste à voir si ces lacets lavande montrés dans la vidéo seront inclus parce que, franchement, cela ne semble tout simplement pas correspondre. Recherchez les Court Purple 1 pour arriver le 4 avril dans les tailles pour hommes et écoles primaires au prix de 170 $ et 130 $, respectivement.

Découvrez quelques images supplémentaires ci-dessous, et cliquez ici pour un aperçu des meilleurs Air Jordans sortis ce mois-ci.

